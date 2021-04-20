Вскоре может состояться первая личная встреча президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и главы России Владимира Путина. Они могут увидеться в Европе.

Встречу инициировал Байден во время последнего телефонного разговора с главой Кремля. Кроме вопросов двусторонних отношений стран, должны обсудить и Украину.

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"Я четко дал понять Путину, что США твердо поддерживают наших союзников и партнеров в Европе. Также выразил обеспокоенность относительно накопления российских военных на границе Украины и в оккупированном Крыму. Я настойчиво призывал их воздержаться от любых военных действий", – заявил Байден.

Какие страны могут стать площадкой для встречи

Сейчас уже 3 страны предложили площадку для встречи президентов:

Финляндия;

Австрия;

Швейцария.

Они не являются членами Организации Североатлантического договора и подчеркивают свой нейтралитет в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Мы уже контактируем с американской и российской сторонами, если эта встреча действительно состоится. У нас традиционно хорошие отношения с Востоком,

– отметил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Будут ли говорить об Украине

Пока никаких деталей нет. Кремль не подтвердил, хочет ли Путин этой встречи. Однако о ее возможности свидетельствует готовность главы Кремля принять участие в климатическом саммите, который инициировал Белый дом.

Кстати! Мероприятие состоится 22 апреля 2021 года в онлайн-формате.

Эксперты же говорят, что встреча Байдена с Путиным будет точно позитивным сигналом для Украины. Ведь, по мнению Ильи Кусы, лишь один звонок Байдена Путину "охладил горячие головы" в Кремле и уменьшил угрозу для Украины.

Детали вероятной встречи Байдена и Путина: смотрите сюжет 24 канала

"Этот телефонный звонок был напрямую связан с тем, что происходило. Его цели были: деэскалация, немного успокоить нервы и предложить Путину встретиться и выйти, как сказал Байден, на стабильные и предсказуемые отношения с Россией", – сказал Куса.

США не хотят объединения России и Китая

Впрочем, США пока не считают Россию самой большой угрозой для своей страны. Больше проблем для Штатов создает Китай. Маловероятно, что американцы захотят кардинально портить отношения с Москвой и толкать ее в сторону Пекина.

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Поэтому разговор Байдена с Путиным может означать начало очередной "перезагрузки" отношений между странами. А Украина будет на втором плане.

Преследуя свои национальные интересы и для обеспечения безопасности в европейском регионе США могут пойти на определенные компромиссы в отношениях с Россией. А это значит, что Украина может оказаться в эпицентре геополитических желаний Кремля.