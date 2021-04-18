Австрия выразила заинтересованность в том, чтобы здесь состоялась встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты России и США должны встретиться в Вене.

Такое заявление сделал австрийс кий канцлер Себастьян Курц. По его словам, Австри я не играет роль посредника, но находится в контакте с Москвой и Вашингтоном.

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Австрия о встрече Путина и Байдена

Курц заметил: для всего мира, для всей Европы будет хорошо, если произойдет такая встреча.

"Неважно, где она пройдет. Разумеется, если она пройдет в Австрии, в Вене, то для нас это будет большой честью", – подчеркнул он.

Австрийский каннцлер добавил, что если действительно такая встреча состоится, то это будет правильным путем. Ведь диалог – всегда лучше для всех участников, чем что-то другое.

Такую встречу инициирует Джо Байден. И мы ее считаем правильным. Мы бы тогда были очень рады, если это все произойдет в Австрии,

– заметил Курц.

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Что этому предшествовало

13 апреля во время телефонного разговора Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться в ближайшие месяцы в третьей стране.

Готовность принять встречу Байдена и Путина выразил ряд третьих стран. В частности, говорилось о Чехии.

На встречу Путина и Байдена надеются не только в Белом доме, но и в Украине.