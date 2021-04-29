США не стремятся к напряженности отношений, но агрессия России будет иметь последствия, – Байден
Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности с Россией. Однако, по его словам, агрессивные действия Кремля будут иметь последствия.
Источник:Білий дім
Президент США отметил, что четко выразил свою позицию Путину. Об этом говорится в тексте речи Джо Байдена для выступления перед Конгрессом.
Читайте также Вероятная встреча Байдена и Путина: где она может состояться и о чем будут говорить президенты
Я прямо и пропорционально ответил на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес – они сделали и то, и другое, и я ответил,
– сказал глава Штатов.
В то же время он обратил внимание на то, что "Вашингтон и Москва все же могут сотрудничать, когда это отвечает взаимным интересам обеих стран".
По его словам, речь идет о продлении на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Напомним, во время последней телефонной беседы Джо Байден предложил Путину встретиться в третьей стране. Кроме вопросов двусторонних отношений стран, должны обсудить и Украину.
В тот же день он заявил, что действия Кремля представляют нетипичную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности США.
Поэтому глава Белого дома объявил чрезвычайную ситуацию в сфере нацбезопасности.
К теме Байден: я дал понять Путину, что США будут реагировать на вмешательство России
Поделиться новостью