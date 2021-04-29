Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности с Россией. Однако, по его словам, агрессивные действия Кремля будут иметь последствия.

Президент США отметил, что четко выразил свою позицию Путину. Об этом говорится в тексте речи Джо Байдена для выступления перед Конгрессом.

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Я прямо и пропорционально ответил на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес – они сделали и то, и другое, и я ответил,

– сказал глава Штатов.

В то же время он обратил внимание на то, что "Вашингтон и Москва все же могут сотрудничать, когда это отвечает взаимным интересам обеих стран".

По его словам, речь идет о продлении на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Напомним, во время последней телефонной беседы Джо Байден предложил Путину встретиться в третьей стране. Кроме вопросов двусторонних отношений стран, должны обсудить и Украину.

Обратите внимание! Через несколько дней после разговора Джо Байден подписал новые санкции против России.

В тот же день он заявил, что действия Кремля представляют нетипичную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности США.

Поэтому глава Белого дома объявил чрезвычайную ситуацию в сфере нацбезопасности.

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