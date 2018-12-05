Известно имя митрополита, который будет руководителем Объединительного собора УПЦ

Руководителем Объединительного собора Украинской православной церкви, который состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве станет митрополит Галльский Эммануил (православный митрополит Франции, подчиненный Вселенскому патриархату).

Об этом сообщает журналист Костас Онисенко со ссылкой на источники в Вселенском патриархате.

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"15 декабря состоится Собор в Киеве для избрания нового руководителя объединенной Украинской церкви. Он возможно не будет патриархом сначала. Вселенский патриарх Варфоломей лично подписал приглашения всем руководителям православных церквей, которые действуют на территории Украины, для того чтобы они приняли участие в Соборе" , – рассказал журналист.

Он отметил, что процедура, по которой будет происходить избрания нового главы Украинской православной церкви описывается в документе – уставной карте, подписанной Вселенским собором 29 ноября.

Руководителем процесса в Киеве 15 декабря будут митрополит Франции Эммануил,

– добавил Онисенко.

Напомним, 29 ноября Архиерейский синод Вселенского патриархата утвердил проект устава будущей Украинской церкви. Также было принято решение по тексту Томоса, однако его обнародуют уже после Объединительного Собора.



Впоследствии Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Объединительный собор состоится 15 декабря 2018 года в Софийском соборе. По его словам, Вселенский Патриарх Варфоломей подписал письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Далее в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля.

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