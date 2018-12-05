Відоме ім'я митрополита, який буде керівником Об'єднавчого собору УПЦ

Керівником Об'єднавчого собору Української православної церкви, який відбудеться 15 грудня у Софійському соборі в Києві стане митрополит Галльський Еммануїл (православний митрополит Франції, підпорядкований Вселенському патріархату).

Про це повідомляє журналіст Костас Онисенко з посиланням на джерела у Вселенському патріархаті.

Читайте також: Софійський собор має стати головним храмом Єдиної православної церкви, – Парубій

"15 грудня відбудеться Собор у Києві для обрання нового керівника об'єднаної Української церкви. Він можливо не буде патріархом спочатку. Особисто Вселенський патріарх Варфоломій підписав запрошення всім керівникам православних церков, які діють на території України, для того щоб вони взяли участь у Соборі", – розповів журналіст.

Він зауважив, що процедура, за якою буде відбуватися обрання нового глави Української православної церкви описується в документі – статутній карті, яка була підписана Вселенським собором 29 листопада.

Керівником процесу в Києві 15 грудня буде митрополит Франції Еммануїл,

– додав Онисенко.

Нагадаємо, 29 листопада Архієрейський синод Вселенського патріархату затвердив проект статуту майбутньої Української церкви. Також було ухвалено рішення щодо тексту Томосу, однак його оприлюднять уже після Об'єднавчого Собору.



Згодом Президент України Петро Порошенко повідомив, що Об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня 2018 року у Софійському соборі. За його словами, Вселенський Патріарх Варфоломій підписав листи із запрошеннями ієрархам УПЦ Київського Патріархату, УАПЦ та ієрархам УПЦ Московського Патріархату взяти участь у цій історичній події.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Далі у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля.

Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео