18:28
5 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Військові проти Канта. Новорічна Сіль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 грудня
      Вєсті. UA. Відродження друга страусів. Луценку два рочки
      Вєсті.UA
      21:40, 4 грудня
      Як у боротьбі за санаторій "Червоні зорі" зійшлися завзяті одеські схемщики та затяті комуністи
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Відоме ім'я митрополита, який буде керівником Об'єднавчого собору УПЦ

      5498 Читать новость на русском
      Керівником Об'єднавчого собору УПЦ стане митрополит Галльський Еммануїл
      Керівником Об'єднавчого собору УПЦ стане митрополит Галльський Еммануїл / Фото з відкритих джерел

      Керівником Об'єднавчого собору Української православної церкви, який відбудеться 15 грудня у Софійському соборі в Києві стане митрополит Галльський Еммануїл (православний митрополит Франції, підпорядкований Вселенському патріархату).

      Про це повідомляє журналіст Костас Онисенко з посиланням на джерела у Вселенському патріархаті.

      Читайте також: Софійський собор має стати головним храмом Єдиної православної церкви, – Парубій

      "15 грудня відбудеться Собор у Києві для обрання нового керівника об'єднаної Української церкви. Він можливо не буде патріархом спочатку. Особисто Вселенський патріарх Варфоломій підписав запрошення всім керівникам православних церков, які діють на території України, для того щоб вони взяли участь у Соборі", – розповів журналіст.

      Він зауважив, що процедура, за якою буде відбуватися обрання нового глави Української православної церкви описується в документі – статутній карті, яка була підписана Вселенським собором 29 листопада.

      Керівником процесу в Києві 15 грудня буде митрополит Франції Еммануїл,
      – додав Онисенко.

      Нагадаємо, 29 листопада Архієрейський синод Вселенського патріархату затвердив проект статуту майбутньої Української церкви. Також було ухвалено рішення щодо тексту Томосу, однак його оприлюднять уже після Об'єднавчого Собору.

      Згодом Президент України Петро Порошенко повідомив, що Об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня 2018 року у Софійському соборі. За його словами, Вселенський Патріарх Варфоломій підписав листи із запрошеннями ієрархам УПЦ Київського Патріархату, УАПЦ та ієрархам УПЦ Московського Патріархату взяти участь у цій історичній події.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Далі у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

       

       

      Теги: Новини політики Новини України Томос Релігія Єдина помісна церква
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Новорічна ялинка: де купити і чому краще обрати штучну
      сьогодні , 18:01 Новорічна ялинка: де купити і чому краще обрати штучну
      Світлана Попова 129
      УКРОП обрав Олександра Шевченко кандидатом в президенти
      сьогодні , 17:56 УКРОП обрав Олександра Шевченко кандидатом в президенти
      168
      Великий куш: культові аферисти, які стали прототипами кіногероїв
      сьогодні , 09:01 Великий куш: культові аферисти, які стали прототипами кіногероїв
      614
      Волонтер: Хочу стать ненужной в госпитале – это будет означать, что закончилась война
      сьогодні , 16:01 Волонтер: Хочу стать ненужной в госпитале – это будет означать, что закончилась война
      Євгенія Мазур 859
      Как развитие Украины зависит от того, кто окажется в руководящем кресле
      сьогодні , 15:30 Как развитие Украины зависит от того, кто окажется в руководящем кресле
      Павло Казарін 463
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Порошенко каже, що має стриманий оптимізм щодо реалізації домовленостей у Мінську
       12 лютого 2015 , 21:08
      Верховна Рада провалила голосування за створення Антикорупційного суду
      19 червня , 21:33
      Глєб – про відхід Мілевського з Динамо Брест: Не можна чіпати курку, яка несе золоті яйця
       25 серпня , 12:42
      Динамівець забив красивий гол Пятову на тренуванні збірної України (ВІДЕО)
       19 листопада , 22:58
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук