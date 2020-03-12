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      Известно, как будут работать банки во время карантина в Украине

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      Карантин по всей территории Украины из-за коронавируса продлится до 3 апреля. В настоящее время банковская система будет работать в обычном режиме.

      Банки сегодня достаточно устойчивы, высоколиквидны и капитализированы и продолжают бесперебойно обслуживать клиентов, сообщили в пресс-службе НБУ в фейсбуке.

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      В Нацбанке уверяют, что готовы обеспечить поддержку ликвидности банковской системы. Кроме того, НБУ готов успокоить валютный рынок, при необходимости и дальше проводя валютные интервенции для сглаживания курсовых колебаний.

      Сегодня мы имеем достаточный запас прочности: международные резервы Украины превышают 26 мильярлив долларов,
      – добавили в пресс-службе.

      НБУ сделает все необходимое для обеспечения бесперебойного кассового обслуживания и пополнения банкоматов на случай повышенного спроса на наличные со стороны населения.

      Национальный банк также будет обеззараживать гривневые банкноты в хранилище.


      Как будут работать банки во время карантина / Инфографика НБУ

      Что известно о карантине в Украине?В Украине карантин из-за угрозы распространения коронавируса продлится до 3 апреля. С 12 марта по 3 апреля во всех учебных заведениях Украины отменили обучение.

      Запрещено проводить массовые мероприятия, в которых принимает участие более 200 человек. Сюда относят культурные события, спортивные и развлекательные мероприятия. Однако запрет не касается мер государственной необходимости.

      По состоянию на 12 марта в Украине подтвердили 1 случай заражения коронавирусом. Болезнь обнаружили у мужчины в Черновцах, который вернулся из Италии.

      По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса: что изменится
      сегодня
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости Здоровье Здоровье Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Деньги НБУ
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