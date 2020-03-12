Відомо, як працюватимуть банки під час карантину в Україні

Карантин по всій території України через коронавірус триватиме до 3 квітня. На цей час банківська система працюватиме у звичайному режимі.

Банки на сьогодні є достатньо стійкими, високоліквідними та капіталізованими і продовжують безперебійно обслуговувати клієнтів, повідомили у пресслужбі НБУ у фейсбуці.

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У Нацбанку переконують, що готові забезпечити підтримку ліквідності банківської системи. Окрім того, НБУ готовий заспокоїти валютний ринок, за потреби і далі проводячи валютні інтервенції для згладжування курсових коливань.

Сьогодні ми маємо достатній запас міцності: міжнародні резерви України перевищують 26 мільярлів доларів,

– додали у пресслужбі.

НБУ зробить все необхідне для забезпечення безперебійного касового обслуговування та поповнення банкоматів на випадок підвищеного попиту на готівку з боку населення.

Національний банк також буде знезаражувати гривневі банкноти у сховищі.



Як працюватимуть банки під час карантину / Інфографіка НБУ

Що відомо про карантин в Україні?В Україні карантин через загрозу поширення коронавірусу триватиме до 3 квітня. З 12 березня до 3 квітня у всіх навчальних закладах України скасували навчання.



Заборонено проводити масові заходи, у яких бере участь понад 200 осіб. Сюди відносять культурні події, спортивні та розважальні заходи. Однак заборона не стосується заходів державної необхідності.



Станом на 12 березня в Україні підтвердили 1 випадок зараження коронавірусом. Хворобу виявили у чоловіка в Чернівцях, який повернувся з Італії.