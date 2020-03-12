11:35
12 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вічний президент Путін. Тіматі хоче "обнулитися"
      Вєсті Кремля
      22:21, 11 березня
      Вєсті.UA: Життя Богдана після відставки. Депутати ОПЗЖ відвідали агресора
      Вєсті.UA
      20:22, 11 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ

      Відомо, як працюватимуть банки під час карантину в Україні

      -
      Як працюватимуть банки під час карантину в Україні / 24 канал

      Карантин по всій території України через коронавірус триватиме до 3 квітня. На цей час банківська система працюватиме у звичайному режимі.

      Банки на сьогодні є достатньо стійкими, високоліквідними та капіталізованими і продовжують безперебійно обслуговувати клієнтів, повідомили у пресслужбі НБУ у фейсбуці.

      Зверніть увагу Україна закриває усі контрольно-пропускні пункти на кордоні: коли і на скільки

      У Нацбанку переконують, що готові забезпечити підтримку ліквідності банківської системи. Окрім того, НБУ готовий заспокоїти валютний ринок, за потреби і далі проводячи валютні інтервенції для згладжування курсових коливань.

      Сьогодні ми маємо достатній запас міцності: міжнародні резерви України перевищують 26 мільярлів доларів,
      – додали у пресслужбі.

      НБУ зробить все необхідне для забезпечення безперебійного касового обслуговування та поповнення банкоматів на випадок підвищеного попиту на готівку з боку населення.

      Національний банк також буде знезаражувати гривневі банкноти у сховищі.


      Як працюватимуть банки під час карантину /  Інфографіка НБУ

      Що відомо про карантин в Україні?В Україні карантин через загрозу поширення коронавірусу триватиме до 3 квітня. З 12 березня до 3 квітня у всіх навчальних закладах України скасували навчання.

      Заборонено проводити масові заходи, у яких бере участь понад 200 осіб. Сюди відносять культурні події, спортивні та розважальні заходи. Однак заборона не стосується заходів державної необхідності.

      Станом на 12 березня в Україні підтвердили 1 випадок зараження коронавірусом. Хворобу виявили у чоловіка в Чернівцях, який повернувся з Італії.

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Гроші НБУ Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 11:00 Фільми про епідемії та віруси, які зможуть здивувати
      Юлія Михайлова
      сьогодні , 10:45 Найнебезпечніші пандемії, які пережило людство: як з ними боролися і які були наслідки
      Анастасія Лукашевська
      10 березня , 13:27 Троє українців заробили понад 130 000 євро за тиждень у Чехії
      3 березня , 13:57 5 легендарних пісень Кріса Нормана
      Ліза Астахова
      сьогодні , 10:00 Ще одна війна на Донбасі. З яким фронтом бореться Путін?
      Віталій Портников
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук