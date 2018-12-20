Известно, когда начнет работать фото- и видеофиксация нарушений ПДД в Украине

Фото- и видеофиксация правонарушений на дорогах начнет работать в полном объеме в первой половине следующего года.

Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев, пишет "Интерфакс-Украина".

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В четверг, 20 декабря, на пресс-конференции в Киеве глава Нацполици Украины Сергей Князев рассказал, что сейчас дорожная полиция работает в 23 областях Украины на участках дорог протяженностью свыше 6 тысяч километров. Известно, что сотрудники дорожной полиции обеспечены 99 полицейскими радарами TruCam. Кроме того, за два месяца работы дорожной полиции уже вынесено 18 тысяч постановлений о правонарушениях, а также взыскано 4 миллиона гривен штрафов.

Относительно оборудования, которое будет закуплено для внедрения фотофиксации. Его закупки – за государственные средства. Если за средства местных общин будет закуплено аналогичное оборудование, то мы проведем сертификацию, это не нарушение закона,

– добавил Сергей Князев.

Сейчас, по словам главы правоохранительного ведомства, полицейские используют ручной прибор фиксации скорости TruCam, а "других приборов пока нет".

Более того, Князев отметил, что большинство законодательных актов о введении фото- и видеофиксации уже принято, осталось утвердить небольшое количество правовых документов на уровне Кабинета Министров, ведомства и внутренних министерских документов.

Думаю, что в первом квартале следующего года мы отчитаемся о запуске пилотных проектов, а до конца полугодия фото- и видеофиксация начнет работать во всей стране, – сказал глава Нацполиции Украины.

Ранее 24 канал сообщал, что Кабинет министров Украины принял решение для внедрения средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.