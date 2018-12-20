Відомо, коли почне працювати фото- і відеофіксація порушень ПДР в Україні

Фото- і відеофіксація правопорушень на дорогах почне працювати в повному обсязі в першій половині наступного року.

Про це повідомив глава Нацполіції України Сергій Князєв, пише "Інтерфакс-Україна".

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У четвер, 20 грудня, на прес-конференції у Києві голова Нацполіції України Сергій Князєв розповів, що наразі дорожня поліція працює в 23 областях України на ділянках доріг протяжністю понад 6 тисяч кілометрів. Відомо, що співробітники дорожньої поліції забезпечені 99 поліцейськими радарами TruCam. Крім того, за два місяці роботи дорожньої поліції вже винесено 18 тисяч постанов про правопорушення, а також стягнуто 4 мільйони гривень штрафів.

Щодо обладнання, яке буде закуплено для впровадження фотофіксації. Його закупівлі – за державні кошти. Якщо за кошти місцевих громад буде закуплено аналогічне обладнання, то ми проведемо сертифікацію, це не порушення закону,

– додав Сергій Князєв.

Наразі, за словами голови правоохоронного відомства, поліцейські використовують ручний прилад фіксації швидкості TruCam, а "інших приладів поки що немає".

Більше того, Князєв наголосив, що більшість законодавчих актів щодо запровадження фото- і відеофіксації вже ухвалено, залишилося затвердити невелику кількість правових документів на рівні Кабінету Міністрів, відомства та внутрішніх міністерських документів.

Думаю, що в першому кварталі наступного року ми відзвітуємо про запуск пілотних проектів, а до кінця півріччя фото- і відеофіксація почне працювати в усій країні, – сказав голова Нацполіції України.

Раніше 24 канал повідомляв, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення для впровадження засобів фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху.