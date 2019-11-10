Известны имени россиян-спонсоров партии премьера Британии Джонсона: перечень

Журналисты издания The Sunday Times назвали имена россиян, спонсировавших консервативную партию, возглавляемую премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Всего в отчете говорится о 9 россиянах.

Отчет комитета по вопросам разведки и парламента о вмешательстве России в политику Британии должны были обнародовать на этой неделе, но Борис Джонсон не разрешил этого сделать, пишет The Sunday Times.

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Кто из россиян спонсировал консервативную партию

Александр Темерко – 1,2 миллиона фунтов стерлингов за 7 лет:

Темерко – бывший вице-президент и заместитель председателя правления нефтяной компании ЮКОС – ведущей российской нефтяной компании;

Темерко – бывший вице-президент и заместитель председателя правления нефтяной компании ЮКОС – ведущей российской нефтяной компании; Любовь Чернухина – 450 тысяч фунтов стерлингов в 2018 году:

Чернухина – жена бывшего заместителя российского министра финансов Владимира Чернухина;

Чернухина – жена бывшего заместителя российского министра финансов Владимира Чернухина; Евгений Лебедев – близкий друг Джонсона:

Лебедев – сын советского шпиона в Лондоне Александра Лебедева. Часто принимал Бориса Джонсона на вечеринках, когда тот был еще мэром Лондона и министром иностранных дел Великобритании.

Сколько денег вообще консервативная партия получила от русских?

Open Democracy провело расследование, из которого установило, что только за 2019 год Консервативная партия Великобритании получила от российских бизнесменов около 500 тысяч фунтов. В 2018 году эта цифра не превышала 350 тысяч.