Відомі імені росіян-спонсорів партії прем'єра Британії Джонсона: перелік

Журналісти видання The Sunday Times назвали імена росіян, які спонсорували Консервативну партію, очолювану прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном. Загалом у звіті мовиться про 9 росіян.

Звіт комітету з питань розвідки та парламенту про втручання Росії у політику Британії мали оприлюднити цього тижня, але Борис Джонсон не дозволив цього зробити, пише The Sunday Times.

До слова: Джонсон погодився перенести Brexit на три місяці

Хто з росіян спонсорував консервативну партію

Олександр Темерко – 1,2 мільйона фунтів стерлінгів за 7 років:

Темерко – колишній віцепрезидент та заступник голови правління нафтової компанії ЮКОС – провідної російської нафтової компанії;

Темерко – колишній віцепрезидент та заступник голови правління нафтової компанії ЮКОС – провідної російської нафтової компанії; Любов Чернухіна – 450 тисяч фунтів стерлінгів у 2018 році:

Чернухіна – дружина колишнього заступника російського міністра фінансів Володимира Чернухіна;

Чернухіна – дружина колишнього заступника російського міністра фінансів Володимира Чернухіна; Євгеній Лебедєв – близький друг Джонсона:

Лебедєв – син радянського шпигуна у Лондоні Олександра Лебедєва. Часто приймав Бориса Джонсона на вечірках, коли той був ще міським головою Лондона та міністром закордонних справ Британії.

Скільки грошей загалом Консервативна партія отримала від росіян?Open Democracy провело розслідування, за яким встановило, що лише за 2019 рік Консервативна партія Британії отримала від російських бізнесменів близько 500 тисяч фунтів. У 2018 році ця цифра не перевищувала 350 тисяч.