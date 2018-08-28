Известны первые детали будущего суда по сбитом "Боинге": возможные обвиняемые

До начала суда по делу MH17, который был сбит боевиками на Донбассе 17 июля 2014, все готово. Уже в следующем месяце могут огласить, когда он начнет работу.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елену Зеркаль.

"Я думаю, что в сентябре, во время Генеральной Ассамблеи ООН, когда встретятся лидеры всех стран со следственной группой, и будет объявлено, когда именно будет создан суд", – сказала Зеркаль.

Место проведения суда уже определено. Процесс состоится в судебном комплексе "Схипхол" в городе Бадхоеведорп, примерно в 50 км от Гааги. Символично, что это именно тот аэропорт, из которого четыре года назад вылетел "Боинг-777", и рядом с которым открыли национальный мемориальный комплекс памяти жертв трагедии.

Также уже известно, что судебный процесс будет открытым для СМИ.

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По мнению Елены Зеркаль, до начала процесса никаких новых имен следствие разглашать не будет. Оно уже определило круг лиц, причастных к трагедии – это более 100 человек. И сейчас идет работа со свидетелями. В том числе работают и со свидетелями из России – и очень озабочены их безопасностью.

"Никто не будет называть сейчас фамилии лиц, которые дают показания, .... потому что, во-первых, они очень волнуются, чтобы не потерять связь с этими лицами или вообще этих лиц", – сказала Зеркаль.

Также пока неизвестны имена обвиняемых, однако несколько возможных обнародовала исследовательская поисковая сеть Bellingcat. По ее данным, к сбитию МН17 причастны генерал-майор РФ Сергей Дубинский, офицер ГРУ Олег Иванников. В своем совместном исследовании Bellingcat и The Insider утверждают, что человек с позывным "Дельфин" – это генерал-полковник российской армии в запасе Николай Ткачев. В основном Bellingcat собирает данные из открытых источников. Всю полученную ими информацию для дальнейшего официального обвинения проверяет международная Совместная следственная группа.

По мнению Елены Зеркаль, "без привлечения военных командующих с российской стороны, командующих ПВО, этот запуск был бы невозможен". "Они понимали, что это самолет", – добавила она.

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