Годовщина катастрофы боинга МН17: как Россия врет о катастрофе

17 июля – четвертая годовщина авиационной катастрофы пассажирского самолета Боинг МН17 компании, который был сбит в небе над Донбассом.

InfoResist вспоминает, как произошла катастрофа и продвинулось ли расследование за эти годы.

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Боинг МН17: что произошло

Трагедия произошла 17 июля 2014 года. Самолет Боинг-777 малайзийских авиалиний, летящий из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на территории села Грабово в Донецкой области. Эта территория контролировалась боевиками "ДНР".

В 13:17 по Гринвичу самолет оказался над территорией так называемой "ДНР". Экипаж провел сеанс связи с Днепропетровскими диспетчерами, а через 8 секунд исчез с радаров.

В результате трагедии погибли все пассажиры самолета. Эта катастрофа стала крупнейшей в истории Украины. На борту лайнера находилось 298 человек. Из них 192 – граждане Нидерландов, 44 малазийца, 27 австралийцев, 12 индонезийцев (среди них один грудной ребенок), 10 британцев, четыре немца, четыре бельгийца, три филиппинца, один канадец и один гражданин Новой Зеландии.

Обшивку лайнера пробили около 800 осколков. Падая, самолет просто разваливался на куски.

Что изменилось в расследовании за четыре года?

Расследование трагедии длится уже больше трех лет. И следствие до сих пор продолжается. Ключевые факты по делу сбитого боинга начали появляться только в этом году.

Так, например, стали известны непосредственные виновники катастрофы.

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В мае 2018 года следователи представили доказательства того, что Россия причастна к крушению самолета. Выяснилось, что "Бук", которым сбили самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ. Его перевозкой руководил генерал Сергей Дубинский, известный под псевдонимом "Хмурый".

Кроме того, стала известна личность еще одного ключевого фигуранта дела. Это генерал-полковник Николай Федорович Ткачев с позывным "Дельфин".

Как Россия врала о трагедии Боинга 777

Известно, что экипаж не подавал никаких сигналов бедствия и не сообщал о возникших проблемах. Однако за несколько минут до трагедии переговоры по своим каналам связи вели террористы "ДНР".

В Службе безопасности Украины считают, что аудиозапись является доказательством того, что боевики из группы подполковника ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ Игоря Безлера знали о приближении самолета. После чего сообщили об этом руководству.

Спустя час после крушения российский канал LifeNews сообщил о том, что "донецкие ополченцы" якобы сбили самолет ВВС Украины.

Все произошло около пяти часов вечера по московскому времени. Над городом пролетал АН-26, внезапно в него врезалась ракета, раздался взрыв, самолет начал падать, – отметила ведущая телепрограммы.

Эту новость подхватили и другие российские СМИ.

Однако уже через несколько часов в эфире показали вовсе не АН-26, а малайзийский Боинг МН17, летевший в Куала-Лумпур из Амстердама. После этого россияне начали зачищать информационные материалы о фейковой победе террористов.

В тот же день российский сайт RT опубликовал твит "испанского диспетчера" о том, что незадолго до падения возле боинга пролетели два украинских военных самолета. Но вскоре аккаунт того самого диспетчера признали фейком.

Спустя несколько лет выяснилось, что эту информацию распространял испанец Хосе Карлос Барриос Санчес. За услуги телеканал RT заплатил ему 48 тысяч долларов. Санчес должен был от имени диспетчера опубликовать заготовленные заранее сообщения, а позже несколько раз появится в эфире российских политических шоу.

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Позже появилась новая теория россиян: возможно, некоторые пассажиры Boeing-777 были мертвы еще до падения.

21 июля российские каналы сообщили о том, что военные зафиксировали накануне трагедии группировку украинских зенитных комплексов "Бук" в Донецкой области.

Через несколько месяцев после трагедии российские СМИ опубликовали спутниковый снимок, на котором якобы зафиксированы последние секунды Боинга перед катастрофой. На фото, как уверяли российские пропагандисты, изображен момент пуска "ракеты из-под левого крыла" истребителя МиГ-29 "точно в кабину пилотов", поэтому "скорее всего, никакого "Бука" не было".

Однако уже в тот же день в интернете зафиксировали признаки подделки снимка.

Кроме того, за эти годы российские медиа переодически заявляли о свидетелях, которые якобы видели украинский штурмовик Су-25 поблизости крушения Боинга.

Обвинения России в крушении самолета Боинг МН17

В последнее время все больше западных стран официально возлагают вину за падение лайнера на Российскую Федерацию. Лидеры Европейского Союза призвали власти РФ признать свою ответственность за трагедию.

Представители Австралии заявили, что будут добиваться выплаты компенсаций семьям жертв рейса MH17. Однако несмотря на все доказательства россияне свою причастность к катастрофе до сих пор не признали.

Накануне годовщины катастрофы министры иностранных дел стран-членов G7 в совместном заявлении назвали выводы о роли России в катастрофе "красноречивыми, убедительными и очень тревожными".

Главы МИД также отметили, что согласно международну законодательству лица, ответственные за обстрел или запуск ракеты "Бук" российского происхождения, которая сбила гражданский самолет, должны быть привлечены к ответственности.

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