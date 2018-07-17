Трагическая годовщина сбитого Boeing-777: детали расследования

298 жизней, среди которых 80 – дети, но никаких виновников на скамье подсудимых, никаких конечных результатов следствия, лишь политические заявления. 17 июля 2014 года он летел из Амстердама в Куала-Лумпур, что в Малазии. Однако в украинском небе над территорией оккупированного Донбасса его полет прервала ракета "Бук", которая попала прямо в воздушное судно.

Ни одного шанса выжить не было. Сегодня ясно лишь то, что стреляли пророссийские наемники, руководили процессом – российские офицеры, а ракета "Бук" – российского производства. Однако, никакого подозрения следствие так никому и не вручило. Это заставило взяться за параллельное расследование родственников погибших и журналистов.

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"Мы, семьи погибших на борту МН17, все еще дышим, но в тот день наши жизни также стали ближе к концу. Мы стали другими. Наш мир стал мрачнее и теперь не дает надежд. Из всех сил мы стараемся сохранить веру в человеческую доброту. Но мы навсегда будем отмечены жестокой и внезапной смертью тех, кого любим" – это несколько предложений из письма от родственников погибших в авиакатастрофе Boing 777 к россиянам.

Несколько месяцев назад его послал отец одного из погибших в российскую "Новую газету". Подписали обращение еще десятки семей. Среди них и Ханс де Борст. В той страшной авиакатастрофе погибла его единственная дочь Элзимик.

Это письмо – идея одного из родственников. И я подписал его. Накануне Чемпионата мира по футболу мы хотели напомнить о том, что сделала Россия. Мы хотели сказать, что мы не ненавидим россиян, но ненавидим их правительство,

– отметил отец погибшей в авиакатастрофе МН17 Ханс де Борст.

Дочери Ханса было лишь 17 лет. В этот день, 17 июля, 4 года назад, она села в МН17 из Амстердама в Куалу-Лумпур. Однако не долетела. Прицельный удар установки "Бук" сбил этот пассажирский самолет. Никто из 298 пассажиров и команды экипажа не выжил.

Она летела в Малайзию на каникулы. Была на самолете с моей бывшей женой, отчимом и ее маленьким братиком. Она была тихая девочка. Она училась в школе и занималась бегом. Когда она садилась в самолет, она не знала о том, что он полетит через восток Украины и что там идет война,

– сказал отец погибшей Ханс де Борст.

Видео с места аварии ужасает. Просто среди поля подсолнухов сотни погибших и их разбросанные вещи. На территорию долгое время не допускали никого. Кроме боевиков. А те не чурались и мародерили, собирали вещи погибших. Снимали даже свадебные кольца с погибших пассажиров боинга. Уже впоследствии, экспертов на оккупированную украинскую территорию и место падения самолета таки допустили. Они собрали все, что там осталось и передали, как доказательства по делу.



Трагическое место после падения Boeing-777

В самолете были граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Бельгии, Германии, Филиппин, Новой зеландии и Канады. 50 из них – дети до 16 лет. Поэтому расследованием занимаются сразу несколько стран. Но главные – полиция Нидерландов. Их расследование продолжается уже 4 года. За это время удалось установить – стреляли точно из установки "Бук", а выстрел был из оккупированной части Украины.

Мы уверены, что найденные нами факты подтверждают вывод о том, что привлеченный "Бук" прибыл из 53-й бригады российской армии. Фото, сделанные на пути его движения, позволили следователям сравнить их со снимками от 17-го и 18-го июля 2014 года и так называемыми маркерами "Бука". В конечном итоге, они совпали,

– подчеркнул представитель криминальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен.

Все это время Россия продолжает открещиваться от обвинений. Сразу после трагедии прокремлевские СМИ назначали каждый раз новых виновных. Опровергают как официальные заявления следственных комитетов, так и журналистские расследования. Запись от СБУ стала одним из доказательств в деле МН17. На нем переговариваются двое мужчин – Андрей Иванович на псевдо-Орион и неизвестный по имени Олег. Они решают, как убрать тот самый "Бук", ракета которого прервала полет рейса МН17. И только силами журналистов, а не следователей, того самого Андрея Ивановича идентифицировали.

Иванников был советником для Плотницкого, то есть очень высокопоставленный человек. Он занимался транспортировкой "Бука" из России в Украину и контактировал с разными людьми, имевшими к этому отношение. То есть он сам не стрелял, но точно знает кто это делал,

сказал Арик Толер.

И несмотря на уже опубликованные и оглашенные доказательства – расследование продолжается. Недавно Верховная Рада разрешила расширить полномочия Нидерландов в Украине. Ведь уже решено, что в будущем именно суд Нидерландов будет рассматривать дело.

Эта сделка, которая была ратифицирована недавно, позволяет передать это уголовное производство в правоохранительную систему Нидерландов. Для того, чтобы они в полном объеме могли проводить все необходимые следственные действия и в том числе проводить судебное разбирательство. В том числе по участию украинских граждан,

– отметил Маркиян Галабала.

Прогнозировать, сколько еще продлится расследование, трудно. Независимые эксперты все больше прибегают к заявлениям, что процесс политизирован. И Россия пытается изрядно на него повлиять. Ведь в суде будет только одна попытка выдвинуть обвинения. И уже приговор виновным станет важной частью дела и Украины против России.

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Где чуть ли не ежедневно добавляется новая страница обвинения. Тем временем родственники погибших продолжают устраивать акции под посольством России в Гааге. Чтобы до реального приговора они точно не смогли промолчать о своей вине.