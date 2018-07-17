Трагічні роковини збитого Boeing-777: деталі розслідування

298 життів, серед яких 80 – діти, але жодних винуватців на лаві підсудних, жодних кінцевих результатів слідства, лише політичні заяви. 17 липня 2014 року він летів з Амстердаму до Куала-Лумпуру, що в Малазії. Проте в українському небі над територією окупованого Донбасу його політ перервала ракета "Буку", яка влучила прямісінько в повітряне судно.

Жодного шансу вижити не було. Сьогодні ясно лише те, що стріляли проросійські найманці, керували процесом – російські офіцери, а ракета "Бук" – російського виробництва. Проте, жодної підозри слідство так нікому і не вручило. Це змусило взятися за паралельне розслідування родичів загиблих та журналістів.

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"Ми, сім'ї загиблих на борту МН17, все ще дихаємо, але в той день наші життя також стали ближчими до кінця. Ми стали іншими. Наш світ став похмурішим і тепер не дає надій. З усіх сил ми намагаємось зберегти віру в людську доброту. Але ми назавжди будемо відмічені жорстокою та раптовою смертю тих, кого любимо" – це кілька речень з листа від родичів загиблих в авіакатастрофі Boing 777 до росіян.

Кілька місяців тому його надіслав батько одного з загиблих до російської "Нової газети". Підписали звернення ще десятки сімей. Серед них і Ханс де Борст. В тій страшній авіакатастрофі загинула його єдина дочка Елзимік.

Цей лист – ідея одного з родичів. І я підписав його. Напередодні Чемпіонату світу з футболу ми хотіли нагадати про те, що зробила Росія. Ми хотіли сказати, що ми не ненавидимо росіян, однак ненавидимо їх уряд,

– зазначив батько загиблої в авіакатастрофі МН17 Ханс де Борст.

Дочці Ханса було лише 17 років. Цього дня, 17 липня, 4 роки тому, вона сіла в МН17 з Амстердаму в Куалу-Лумпур. Однак не долетіла. Прицільний удар установки "Бук" збив цей пасажирський літак. Ніхто з 298 пасажирів та команди екіпажу не вижив.

Вона летіла до Малайзії на канікули. Була на літаку з моєю колишньою дружиною, вітчимом та її маленьким братиком. Вона була тиха дівчинка. Вона навчалась в школі та займалась бігом. Коли вона сідала в літак, вона не знала про те, що він полетить через схід України та що там йде війна,

– сказав батько загиблої Ханс де Борст.

Відео з місця аварії жахає. Просто серед поля соняхів сотні загиблих та їх розкидані речі. На територію довгий час не допускали нікого. Окрім бойовиків. А ті не цурались та мародерили, збирали речі загиблих. Знімали навіть весільні обручки з загиблих пасажирів боїнгу. Вже згодом, експертів на окуповану українську територію і місце падіння літака таки допустили. Вони зібрали все, що там залишилось та передали, як докази в справі.



Трагічне місце після падіння Boeing-777

В літаку були громадяни Нідерландів, Малайзії, Австралії, Індонезії, Великобританії, Бельгії, Німеччини, Філіпін, Нової зеландії та Канади. 50 з них – діти до 16 років. Тож розслідуванням займаються одразу кілька країн. Але головні – поліція Нідерландів. Їх розслідування триває вже 4 роки. За цей час вдалося встановити – стріляли точно з установки "Бук", а вистріл був з окупованої частини України.

Ми впевнені, що знайдені нами факти підтверджують висновок про те, що залучений "Бук" прибув з 53-ої бригади російської армії. Фото зроблені на шляху його руху, дозволили слідчим порівняти їх зі знімками від 17-го та 18-го липня 2014 року і так званими маркерами "Буку". В кінцевому результаті, вони збіглися,

– наголосив представник кримінальної поліції Нідерландів Вілберт Пауліссен.

Весь цей час Росія продовжує відхрещуватись від звинувачень. Одразу після трагедії прокремлівські ЗМІ призначали щоразу нових винних. Спростовують як офіційні заяви слідчих комітетів, так і з журналістські розслідування. Запис від СБУ став одним з доказів у справі МН17. На ньому переговорюються двоє чоловіків – Андрій Іванович на псевдо-Оріон та невідомий на ім`я Олег. Вони вирішують, як прибрати той самий "Бук", ракета якого перервала політ рейсу МН17. Та лише силами журналістів, а не слідчих, того самого Андрія Івановича ідентифікували.

Іванніков був радником для Плотницького, тобто дуже високопоставлений чоловік. Він займався транспортуванням "Бука" з Росії в Україну та контактував з різними людьми, що мали до цього відношення. Тобто він сам не стріляв, але точно знає хто це робив,

сказав Арік Толер.

Та попри вже опубліковані і оголошені докази – розслідування триває. Нещодавно Верховна Рада дозволила розширити повноваження Нідерландів в Україні. Адже вже вирішено, що в майбутньому саме суд Нідерландів розглядатиме справу.

Ця угода, що була ратифікована нещодавно, дозволяє передати це кримінальне провадження правоохоронній системі Нідерландів. Для того, щоб вони в повному обсязі могли проводити всі необхідні слідчі дії і в тому числі проводити судовий розгляд. В тому числі за участі українських громадян,

– зазначив Маркіян Галабала.

Прогнозувати скільки ще триватиме розслідування важко. Незалежні експерти все більше вдаються до заяв, що процес політизовано. І Росія намагаєтсья неабияк на нього повпливати. Адже в суді буде лише одна спроба висунути звинувачення. Та вже вирок винним стане важливою частиною справи й України проти Росії.

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Де ледве не щодня додається нова сторінка звинувачення. Тим часом родичі загиблих продовжують влаштовувати акції під посольством Росії в Гаазі. Аби до реального вироку вони точно не змогли змовчати про свою провину.