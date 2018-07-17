11:53
17 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
20°C 15°C
  • среда
    25°C 18°C
  • четверг
    23°C 18°C
  • пятница
    25°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ботоксы Путина. Показуха патриарха Кирилла
Вєсті Кремля
21:25, 16 июля
Вести.UA. Роман Тимошенко и Коломойского. Нелегальные коммунисты
Вєсті.UA
20:27, 16 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Порошенко в годовщину катастрофы малайзийского "Боинга" напомнил, кто за это должен быть наказан

99 Читати новину українською
Петр Порошенко
Петр Порошенко / 24 канал

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что Российская Федерация должна непременно понести наказание за катастрофу малайзийского "Боинга" рейса МН-17, которая произошла 4 года назад.

Об этом он написал в Facebook.

Читайте также: Сбитый Boeing-777 в цифрах (Инфографика)

Порошенко заявил, что следственная группа установила причастность Российской Федерации к катастрофе малазийского лайнера. В частности, по данным следствия, самолет сбил зенитно-ракетный комплекс "Бук", который доставили из России на оккупированный Донбасс.

"Именно Россия должна понести ответственность за этот теракт. Украина и в дальнейшем будет оказывать всю необходимую помощь для проведения профессионального расследования и наказания виновных в трагедии", – добавил Президент.

Что такое катастрофа MH17? 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", который совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбассе завезли из России.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Новости России Сбитый "Боинг 777"
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Ангела Меркель: дочь пастора, пионерка, разлучница
сегодня, 10:01 Ангела Меркель: дочь пастора, пионерка, разлучница
Настя Сукач 492
Сбитый Boeing-777 в цифрах (Инфографика)
сегодня, 09:05 Сбитый Boeing-777 в цифрах (Инфографика)
5 3333
За какие права украинцы готовы биться?
сегодня, 08:40 За какие права украинцы готовы биться?
Катерина Одарченко 938
Встреча Трампа с Путиным: мы не сразу узнаем о реальных результатах этих переговоров
16 июля, 22:00 Встреча Трампа с Путиным: мы не сразу узнаем о реальных результатах этих переговоров
Блог Медіа 1052
Подстава России, все для Путина и смертельные торжества – нефутбольные курьезы ЧМ-2018
16 июля, 21:31 Подстава России, все для Путина и смертельные торжества – нефутбольные курьезы ЧМ-2018
663
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 27 июня , 14:37
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Коснется ли обострение в Сирии ситуации на Донбассе: пояснения экспертов
 13 апреля , 23:04
Встреча Трампа и Ким Чен Ына: в КНДР прибыли представители США
 27 мая , 20:00
Доброволец с Донбасса: Я не вернусь в Донецкую область – не хочу там жить
 20 июня , 19:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук