Порошенко в годовщину катастрофы малайзийского "Боинга" напомнил, кто за это должен быть наказан

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что Российская Федерация должна непременно понести наказание за катастрофу малайзийского "Боинга" рейса МН-17, которая произошла 4 года назад.

Об этом он написал в Facebook.

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Порошенко заявил, что следственная группа установила причастность Российской Федерации к катастрофе малазийского лайнера. В частности, по данным следствия, самолет сбил зенитно-ракетный комплекс "Бук", который доставили из России на оккупированный Донбасс.

"Именно Россия должна понести ответственность за этот теракт. Украина и в дальнейшем будет оказывать всю необходимую помощь для проведения профессионального расследования и наказания виновных в трагедии", – добавил Президент.

Что такое катастрофа MH17? 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", который совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбассе завезли из России.