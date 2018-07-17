Накажут ли виновных в гибели Boeing 777 на Донбассе?

Четыре года назад 17 июля в небе над Донбассом был сбит самолет МН17. На борту лайнера Malaysia Airlines находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Три года мировое сообщество собирает доказательства ужасного преступления. В сентябре 2016 Международная следственная группа обнародовала заключение, что Boeing 777 был сбит ракетой, выпущенной с зенитно-ракетного комплекса "Бук", который был доставлен из России. После запуска ракеты установка вернулась на территорию России.

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Потом международная группа расследований Bellingcat установила, что именно командование армии России отправило "Бук" на Донбасс. И даже – что транспортировку зенитно-ракетной установки организовал российский генерал-майор Сергей Дубинский.

Украинская Генпрокуратура идентифицировала 100 человек, причастных к перевозке и использованию зенитно-ракетного комплекса "Бук" в июле 2014 года, с которого и был сбит малазийский Боинг.

15 июля 2018 года страны "Большой семерки" обвинили Россию в катастрофе Боинга-777.

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