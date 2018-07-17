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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Чи покарають винних у збитті Boeing 777 над Донбасом?

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На місці падіння МН17
На місці падіння МН17 / GettyImages

Чотири роки тому 17 липня у небі над Донбасом був збитий літак МН17. На борту лайнера Malaysia Airlines перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Три роки світова спільнота збирає докази жахливого злочину. У вересні 2016 року Міжнародна слідча група оприлюднила висновок, що Boeing 777 був збитий ракетою, випущеною з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який був доставлений з Росії. Після запуску ракети установка повернулася на територію Росії.

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Згодом міжнародна група розслідувань Bellingcat встановила, що саме командування армії Росії відправило "Бук" на Донбас. І навіть – що транспортування зенітно-ракетної установки організував російський генерал-майор Сергій Дубинський.

Українська Генпрокуратура ідентифікувала 100 людей, які причетні до перевезення і використання зенітно-ракетного комплексу "Бук" у липні 2014 року, з якого і був збитий малазійський Боїнг.

15 липня 2018 року Країни "Великої сімки" звинуватили Росію у катастрофі Боїнга-777.

Нам цікава думка читачів: чи вірите ви у те, що справжніх винуватців трагедії на Донбасі покарають?

 

 

Теги: Війна на Донбасі Україна – Росія Новини України Збитий "Боїнг 777" Опитування 24
Джерело: 24 Канал
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