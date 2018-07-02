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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Известные мировые освобождения политзаключенных: как этот опыт может использовать Украина

25 Читати новину українською

Переговоры об освобождении политзаключенных – настоящее дипломатическое мастерство. Обычно, когда удается освободить из-за решетки пленника, детали переговоров не разглашаются. Не говорят почему обменяли и на какие уступки пошли.

Два года назад американского студента Отто Вормбиера посадили в Северной Корее. Мол, он украл плакат с политическим содержанием, когда путешествовал по стране. Он 15 месяцев просидел за решеткой в самой закрытой стране мира.

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Более года Госдепартамент США вел переговоры. И парня удалось освободить, но в состоянии комы. В себя корейского пленника не удалось вернуть – через несколько дней он умер. Чем пытали или что кололи парню, не удалось узнать. Ведь родители Отто отказались проводить вскрытие.

Отто Вормбиер

Известны миру более успешные случаи возврата политических заключенных. Однако большинство из них продвигались медленными шагами и длились годами. Африканского правозащитника Нельсона Мандела выпустили на свободу только через 25 лет. Тогда вмешалась международное сообщество. Именно его давление является одним из самых эффективных механизмов освобождения невинно осужденных.


Нельсон Мандела

Часто пленников отпускали после того, как градус напряжения между враждебными странами падал. Или были непубличные таинственные переговоры с привлечением сильного международного посредника. Тогда путем торгов можно вернуть на Родину политического пленника.

Все эти механизмы лучше для Украины применять в комплексе. Но главное не позволить международным партнерам поступиться украинскими позициями. Не стоит придавать чрезмерного значения международным документам. К примеру, резолюция ПАСЕ, которую недавно приняли, отнюдь не испугает Россию. Однако это еще раз напомнит миру о незаконном удержании украинцев.

Сейчас мир возлагает свои надежды на 16 июля, ведь именно тогда встречаются Трамп и Путин. В МИД уже предполагают, что государственные руководители упомянут в разговоре и украинских политических заключенных. Однако даже если 70 пленников окажутся на свободе, Путину ничего не мешает на следующий день заключить столько же украинцев.

Автор: Алена Чернецкая
Теги: Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ заложники
Источник: 24 канал
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