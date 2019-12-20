Известные рестораторы определили лучшую крафтовую водку

Путем слепой дегустации эксперты выбрали отечественный бренд "Первак".

Известные украинские рестораторы особо отметили оригинальный мягкий вкус водки, а также легкость ее питья.

Производители лучшей крафтовой водки рассказывают, что первый прообраз Первака появился еще во времена наших предков – казаков, которые с помощью дистилляционного аппарата перегнали первый крепкий напиток. Современный "Первак" создан по старинным уникальным рецептурам, которые из поколения в поколение передавались в украинских семьях.

Уникальная система перегонки делает вкус водки мягкой, а ароматные спирты оказывают оригинальный вкус – именно так и создается настоящая домашняя "водка".

Производители утверждают, что особенность бренда Первак в его крафтовости – в основе водки только авторские рецептуры и лучшие компоненты в составе. Каждая водка в коллекции "Первак" имеет свой оригинальный, неповторимый вкус, а уникальный дизайн бутылки еще раз подчеркивает преимущества ее содержимого. Первак придется по вкусу любителям настоящих крафтовых напитков.