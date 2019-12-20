Відомі ресторатори визначили кращу крафтову горілку

Шляхом сліпої дегустації експерти вибрали вітчизняний бренд "Первак".

Відомі українські ресторатори особливо відзначили оригінальний м'який смак горілки, а також легкість її пиття.

Виробники кращої крафтової горілки розповідають, що перший прообраз Перваку з'явився ще за часів наших предків – козаків, які за допомогою дистиляційного апарату перегнали перший міцний напій. Сучасний "Первак" створений за старовинними унікальними рецептурами, які з покоління в покоління передавалися в українських сім'ях.

Унікальна система перегонки робить смак горілки м'якою, а ароматні спирти надають оригінальний смак – саме так і створюється справжня домашня "горілка".

Виробники стверджують, що особливість бренду Первак в його крафтовості – в основі горілки тільки авторські рецептури і кращі компоненти в складі. Кожна горілка в колекції "Первак" має свій оригінальний, неповторний смак, а унікальний дизайн пляшки ще раз підкреслює переваги її вмісту. Первак припаде до смаку любителям справжніх крафтових напоїв.