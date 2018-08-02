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Известные украинцы, которые отказались от государственных наград

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Известные украинцы, которые отказались от государственных наград
Известные украинцы, которые отказались от государственных наград / Коллаж 24 канал

Накануне украинский боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик заявил, что не нуждается в наградах от государства. Так спортсмен прокомментировал ажиотаж вокруг вероятного присвоения ему звания Героя Украины.

В конце июля в Москве Усик одержал победу в поединке в финале Всемирной боксерской суперсерии, где боролся с российским боксером Маратом Гассиевым. После этого Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил президенту Петру Порошенко присвоить Усику звание Героя Украины. Эта инициатива вызвала шквал критики как в политикуме, так и в обществе, что героями Украины являются бойцы, которые защищают страну на Донбассе. Поэтому Усик заявил, что отказывается от присвоения ему соответствующего звания.

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Однако Усик – не единственный из известных украинцев, которые отказывались от государственных званий и наград. Кто еще и по каким причинам отказывались от почетных званий – читайте дальше.

Олег Скрипка

В 2005 году, после Оранжевой революции, во времена президентства Виктор Ющенко украинскому музыканту, лидеру группы "Вопли Видоплясова" Олегу Скрипке присвоили звание "Заслуженный артист Украины" к 14-й годовщины независимости государства. Однако Скрипка отказался от этого звания.

К слову, для музыканта было настоящим шоком, когда ему от разных людей начали поступать поздравления с присвоением звания. Ведь именно из SMS-сообщений и телефонных звонков Скрипка узнал о том, что получил "заслуженного".

Олег Скрипка відмовився від звання
Олег Скрипка отказался от звания "Заслуженного артиста Украины"

Комментируя свой отказ от звания, музыкант объяснил, что его поступок является попыткой заставить новую власть услышать тех, кто был на Майдане во время Оранжевой революции. Скрипка подчеркивал, что новая власть своими действиями "нередко себя дискредитирует".

Лидер "ВВ" также пояснил, что не хотел бы, чтобы в связи с этим к управлению государством "снова пришли те, кого Майдан отодвигал от власти". Скрипка подчеркнул, что хочет этим своим шагом не позволить тем, кого он поддерживал и сейчас поддерживает, "превратиться в кучмизм".

Я бы отменил все эти звания антинародных артистов, которые на 50% покупались за деньги. Сегодня те достойные люди, которые имеют это звание, оказались рядом с другими людьми, которые просто купили его за деньги, или за какие-то там концерты, за какие-то там ковришки и бонусы. Это просто дискредитирует звание такого артиста,
– рассказал музыкант в одном из интервью.

Лина Костенко

В том же 2005 году звание Героя Украины от Ющенко отказалась принять украинская писательница Лина Костенко, заявив: "Политической бижутерии не ношу!"

Ліна Костенко відмовилась від звання Героя України
Лина Костенко отказалась от звания Героя Украины

В 2017 году об отказе Костенко подробно рассказала нардеп Ирина Геращенко, которая вместе с Ющенко ездила к писательнице вручать ей государственную награду.

"Я до сих пор помню нашу беседу, которая началась с суровой выволочки за то, что парень, который трезвонил в дверь Лины Васильевны, говорил по-русски. "Он из спецслужб, он сотрудничает с ними, я их, знаете, сколько перевидела, я их насквозь вижу", – она, как в воду смотрела, потому что этот парень действительно был "непростой". Лина Васильевна четко отфильтровала", – рассказала Геращенко.

Она наотрез отказалась принимать звание Героя Украины, сказала, что поэтам для общения с народом нужно только слово. "Никакие погремушки я не возьму!" – твердо отрезала она. Президент услышал металл в голосе, и дальше они говорили об Украине, о важности поддержки языка и культуры как цементирующей составляющей нации,
– описала события Геращенко.

Владимир Якимец

В декабре 2013 года – в разгар Революции Достоинства – лидер "Пиккардийской терции" Владимир Якимец, который был заведующим отделом киновидеофондов Национальной телекомпании Украины, отказался от звания "Заслуженный журналист Украины". Это звание ему было присвоено тогдашним президентом Виктором Януковичем.

Володимир Якимець відмовився від звання
Владимир Якимец отказался от звания "Заслуженный журналист Украины"

В ноябре 2011 года мне было присвоено почетное звание "Заслуженный журналист Украины". Сегодня я отказываюсь от этого почетного звания и прошу принять и соответствующим образом оформить мой добровольный отказ. Мотив – мой протест против зверского, садистского избиения журналистов, которые исполняли свои профессиональные обязанности, студентов и других мирных участников Евромайдана 30 ноября и 1 декабря этого года,
– говорилось в заявлении Якимца.

Филарет

В январе 2014 года, в период противостояния на Майдане в Киеве, глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет отказался от ордена "За заслуги" I степени, присвоенного ему указом тогдашнего президента Виктора Януковича. Филарет просил не вручать ему награды из-за условий, которые на тот момент сложились в Киеве.

Філарет відмовився від ордена
Филарет отказался от ордена "За заслуги" I степени

Разделяя с украинским народом боль и скорбь, Церковь молится за мир и прекращение междоусобицы и призывает к молитве всех верующих. Также мы молимся за души погибших, за облегчение страданий и исцеления пострадавших. Я благословляю духовенство Киевского Патриархата совершать молитвы там, где этого просят люди, способствовать усмирению вражды,
– Филарет заявлял.

Василий Кук

В 2002 году от звания Героя отказался последний командир Украинской повстанческой армии Василий Кук. Он сказал тогдашнему президенту Леониду Кучме, что не может носить это почетное звание, пока его собратья не признаны участниками боевых действий и борьбы за независимость Украины на государственном уровне.


Василий Кук отказался от звания Герой Украины

Однако Кук не отказался от президентской награды "За участие в национально-освободительной борьбе".

"Много достойных людей согласились принять это звание – и я не отказался", – рассказывал Кук о президентской награде.

Василий Шкляр

В 2011 году лауреат Шевченковской премии, автор известного романа "Залишенець. Чорний Ворон" Василий Шкляр отказался от награждения его Шевченковской премией. Он обратился к тогдашнему президенту Виктору Януковичу с просьбой перенести это награждение.

Уважаемый господин президент! Свидетельствую Вам свое уважение и прошу Вас учесть в указе по случаю награждения лауреатов Шевченковской премии мою просьбу о переносе награждения меня Шевченковской премией на то время, когда при власти в Украине не будет украинофоба Дмитрия Табачника,
– говорилось в заявлении Шкляра.

"Пока при власти Дмитрий Табачник, я не смогу принять премию", – добавил писатель.

Василь Шкляр відмовився від Шевченківської премії
Василий Шкляр отказался от Шевченковской премии

Напомним, роман "Залишенець. Черний Ворон" воспроизводит одну из самых драматичных и наиболее замалчиваемых страниц украинской истории – борьбу украинских повстанцев против оккупационной власти в 1920-х годах. Главный герой романа – холодноярский атаман по прозвищу Черный Ворон – воюет против большевиков, которые оккупировали Украину и вводят в ней свой строй.

В 2011 году представители ряда общественных организаций и политических партий заявляли, что в произведении якобы содержатся попытки разжигания межнациональной розни, а также некорректные оскорбления и высказывания в адрес представителей российской, китайской, еврейской и других национальностей.

Автор: Ирина Лабяк
Теги: Новости политики Новости Украины Лина Костенко Александр Усик Награды Филарет Василий Шкляр Новости культуры Олег Скрипка
Источник: 24 канал
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