Олег Сенцов стал первым лауреатом премии Ukrainian ID Award

За несокрушимую силу в борьбе за идеалы свободы – украинский режиссер Олег Сенцов, который сейчас заключен на территории России, стал первым лауреатом созданной премии Ukrainian ID Award.

Об этом сообщили в Facebook на странице Международного экономико-гуманитарного форума Ukrainian, который и учредил премию.

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Ее лауреату должны были бы вручить 7 июля.

7 июля, во время вручения премии в Каневе, будет проведен глобальный флешмоб #FreeSentsov в Украине и в украинской диаспоре по всему миру,

– говорится в сообщении.

Отметим, что премией Ukrainian ID Award ежегодно будут награждать лауреатов в пяти номинациях, которые сделали вклад в развитие экономики, культуры и гуманизации общества.

Напомним, Олег Сенцов голодает уже 51 день. В понедельник, 2 июля, в 21:00 на столичном стадионе НСК "Олимпийский" собралась, по словам организаторов, примерно тысяча людей с единственной целью – поддержать украинского режиссера Олега Сенцова и всех наших пленников, которых незаконно удерживают в кремлевских застенках.