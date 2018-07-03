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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Олег Сенцов стал первым лауреатом премии Ukrainian ID Award

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Олег Сенцов стал первым лауреатом премии Ukrainian ID Award
Олег Сенцов стал первым лауреатом премии Ukrainian ID Award / Факты

За несокрушимую силу в борьбе за идеалы свободы – украинский режиссер Олег Сенцов, который сейчас заключен на территории России, стал первым лауреатом созданной премии Ukrainian ID Award.

Об этом сообщили в Facebook на странице Международного экономико-гуманитарного форума Ukrainian, который и учредил премию.

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Ее лауреату должны были бы вручить 7 июля.

7 июля, во время вручения премии в Каневе, будет проведен глобальный флешмоб #FreeSentsov в Украине и в украинской диаспоре по всему миру,
– говорится в сообщении.

Отметим, что премией Ukrainian ID Award ежегодно будут награждать лауреатов в пяти номинациях, которые сделали вклад в развитие экономики, культуры и гуманизации общества.

Напомним, Олег Сенцов голодает уже 51 день. В понедельник, 2 июля, в 21:00 на столичном стадионе НСК "Олимпийский" собралась, по словам организаторов, примерно тысяча людей с единственной целью – поддержать украинского режиссера Олега Сенцова и всех наших пленников, которых незаконно удерживают в кремлевских застенках.

Теги: Новости Украины Награды Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 канал
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