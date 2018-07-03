12:41
3 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
20°C 12°C
  • середа
    23°C 13°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Куди зник Путін. Очеретяне чудо Росії
Вєсті Кремля
21:19, 2 липня
Вєсті.UA. Азаров бідніє на очах. Святкові труси Ляшка
Вєсті.UA
20:48, 2 липня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Олег Сенцов став першим лауреатом премії Ukrainian ID Award

96 Читать новость на русском
Олег Сенцов став першим лауреатом премії Ukrainian ID Award
Олег Сенцов став першим лауреатом премії Ukrainian ID Award / Факти

За незламну силу в боротьбі за ідеали свободи – український режисер Олег Сенцов, який наразі ув'язнений на території Росії, став першим лауреатом новоствореної премії Ukrainian ID Award.

Про це повідомили у Facebook на сторінці Міжнародного економічно-гуманітарного форуму Ukrainian, який і заснував премію.

Читайте також: У Путіна чи не вперше заговорили про можливий обмін Сенцова

Її лауреату мали би вручити 7 липня.

7 липня, під час вручення премії в Каневі, буде проведений глобальний флешмоб #FreeSentsov в Україні та серед представників української діаспори по всьому світу,
– йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що премією Ukrainian ID Award щорічно нагороджуватимуть лауреатів у п'яти номінаціях, які зробили внесок у розвиток економіки, культури та гуманізації суспільства.

Нагадаємо, Олег Сенцов голодує вже 51 день. У понеділок, 2 липня, о 21:00 на столичному стадіоні НСК "Олімпійський" зібралося, за словами організаторів, приблизно тисяча людей з єдиною метою – підтримати українського режисера Олега Сенцова та всіх наших бранців, яких незаконно утримують у кремлівських застінках. 

Теги: Новини України Олег Сенцов Українці в полоні РФ Нагороди
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як на зелених насадженнях відмити гроші, або як Кличко у Києві парки рахував
сьогодні, 12:02 Як на зелених насадженнях відмити гроші, або як Кличко у Києві парки рахував
Михайло Поживанов 440
Притула вчив, Лоза рубав, Мессі тихесенько тікав – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 10:01 Притула вчив, Лоза рубав, Мессі тихесенько тікав – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
482
Як швидко приготувати смачну їжу
2 липня, 19:00 Як швидко приготувати смачну їжу
4
Доброволець про бої за Широкине: Між ротаціями мій янгол-охоронець йшов у запій
сьогодні, 08:38 Доброволець про бої за Широкине: Між ротаціями мій янгол-охоронець йшов у запій
Євгенія Мазур 1654
Кому та як дістається безкоштовна земля від держави
сьогодні, 07:00 Кому та як дістається безкоштовна земля від держави
Тетяна Мартинюк 751
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук