Олег Сенцов став першим лауреатом премії Ukrainian ID Award

За незламну силу в боротьбі за ідеали свободи – український режисер Олег Сенцов, який наразі ув'язнений на території Росії, став першим лауреатом новоствореної премії Ukrainian ID Award.

Про це повідомили у Facebook на сторінці Міжнародного економічно-гуманітарного форуму Ukrainian, який і заснував премію.

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Її лауреату мали би вручити 7 липня.

7 липня, під час вручення премії в Каневі, буде проведений глобальний флешмоб #FreeSentsov в Україні та серед представників української діаспори по всьому світу,

– йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що премією Ukrainian ID Award щорічно нагороджуватимуть лауреатів у п'яти номінаціях, які зробили внесок у розвиток економіки, культури та гуманізації суспільства.

Нагадаємо, Олег Сенцов голодує вже 51 день. У понеділок, 2 липня, о 21:00 на столичному стадіоні НСК "Олімпійський" зібралося, за словами організаторів, приблизно тисяча людей з єдиною метою – підтримати українського режисера Олега Сенцова та всіх наших бранців, яких незаконно утримують у кремлівських застінках.