Известный блогер и телеведущий Сергей Иванов обратил внимание на проблему отсутствия в Украине качественного антирейдерского законодательства.

Источник: Facebook Сергея Иванова

Причиной стал громкий конфликт вокруг киевского рынка "Столичный", который рейдеры под руководством Влады Молчановой (Stolitsa Group) и Раймондаса Туменаса (Novus) пытаются украсть у реального владельца. При этом в конфликт рейдеры вовлекли "Правый сектор", якобы с целью борьбы с представителями предыдущей власти.

"Недавно узнал от знакомых об участии активистов "Правого сектора" в откровенно рейдерской схеме по рынку "Столичный". Ситуация там простая: киевские предприниматели Влада Молчанова и Сергей Коровченко, известный как экс-начальник Главного управления юстиции АР Крым во время оккупации полуострова и фигурант "пленок Глазьева", а также совладелец торговой сети "Novus" Раймондас Туменас пытаются захватить рынок вопреки закону и позиции Минюста, до принятия судебного решения, а "Правый сектор" устраивает уличные перформансы в пользу рейдеров", – сообщает у себя на странице Сергей Иванов.

В то же время дискуссия, развернувшаяся в комментариях под материалом Сергея Иванова показала, что он таки прав, говоря, что "жаль, что активисты организации, которая вселяет ужас в россиян и сепаратистов, размениваются на такие мелочи и делают это не впервые".

Напомним, что в прошлом году мажоритарный владелец рынка, предприниматель Александр Стельмах заказал аудит "Столичного". Причиной стало то, что за несколько предыдущих лет он не получил дивидендов, хотя на рынке ежегодно крутились огромные объемы оборотных средств. Сумма выведенных средств, по расчетам акционеров, составила более 21 миллиона долларов. Во время проверки аудиторы установили: предприятие руками подконтрольной миноритарному акционеру Владе Молчановой администрации вводилось в искусственные долги, а имущество рынке оказалось в залоге у аффилированных с ней предприятий.

Кроме того, результаты аудита показали, что рынок умышленно приводился администрацией к банкротству. Не исключено, что главной причиной было желание Молчановой, владелицы компании Stolitsa Group за бесценок выкупить землю рынке для постройки нескольких многоэтажек.

После этого было сменено руководство рынка, и за считанные месяцы предприятие начало показывать прибыль и исправно платить налоги в городской бюджет. Параллельно начались судебные споры и произошло несколько попыток рейдерского захвата рынка. Так, "черными нотариусами" были обнародованы документы о фиктивных долгах рынка перед компанией "Спецстрой-Монолит", и как следствие – внесены незаконные изменения в государственные реестры. Своевременное вмешательство Министерства юстиции и антирейдерской комиссии позволило заблокировать эти действия и вернуть спор в легальное русло. Однако рейдеры пошли дальше и привлекли "Правый сектор" к пикетированию рынка и Минюста.