Відомий блогер та телеведучий Сергій Іванов звернув увагу на проблему відсутності в Україні якісного антирейдерського законодавства.

Джерело: Facebook Сергія Іванова

Причиною став гучний конфлікт навколо київського ринку "Столичний", який рейдери під керівництвом Влади Молчанової (Stolitsa Group) та Раймондаса Туменаса (Novus) намагаються вкрасти у реального власника. При цьому в конфлікт рейдери втягнули "Правий сектор", нібито з метою боротьби з представниками попередньої влади.

"Нещодавно дізнався від знайомих про участь активістів "Правого сектору" у відверто рейдерській схемі щодо ринку "Столичний". Ситуація там проста: київські підприємці Влада Молчанова та Сергій Коровченко, відомий як ексначальник Головного управління юстиції АР Крим під час окупації півострова і фігурант "плівок Глазьєва", а також співвласник торговельної мережі "Novus" Раймондас Туменас намагаються захопити ринок всупереч закону та позиції Мінюсту, до ухвалення судового рішення, а "Правий сектор" влаштовує вуличні перформанси на користь рейдерів", – повідомляє у себе на сторінці Сергій Іванов.

Водночас дискусія, що розгорнулася в коментарях під матеріалом Сергія Іванова показала, що він має рацію, говорячи, що "прикро, що активісти організації, яка вселяє жах у росіян та сепаратистів, розмінюються на такі дрібниці і роблять це не вперше".

Нагадаємо, що минулого року мажоритарний власник ринку, підприємець Олександр Стельмах замовив аудит "Столичного". Причиною стало те, що за кілька попередніх років він не отримав дивідендів, хоча на ринку щорічно крутилися величезні обсяги оборотних коштів. Сума виведених коштів, за розрахунками акціонерів, склала більше 21 млн доларів. Під час перевірки аудитори встановили: підприємство руками підконтрольної міноритарному акціонерові Владі Молчановій адміністрації було загнане у штучні борги, а майно ринку опинилося у заставі у афільованих із нею підприємствах.

Крім того, результати аудиту засвідчили, що ринок умисно доводився адміністрацією до банкрутства. Не виключно, що головною причиною було бажання Молчанової, власниці компанії Stolitsa Group за безцінь викупити землю ринку для побудови кількох багатоповерхівок.

Після цього було змінено керівництво ринку, і за лічені місяці підприємство почало показувати прибуток та справно сплачувати податки в міський бюджет. Паралельно почалися судові суперечки та відбулося кілька спроб рейдерського захоплення ринку. Так, "чорними нотаріусами" було оприлюднено документи про фіктивні борги ринку перед компанією "Спецбуд-Моноліт", і як наслідок – внесено незаконні зміни в державні реєстри. Вчасне втручання Міністерства юстиції та антирейдерської комісії дозволило заблокувати ці дії та повернути суперечку в легальне русло. Однак рейдери пішли далі і залучили "Правий сектор" до пікетування ринку та Мінюсту.