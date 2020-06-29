Известный филолог Пономарев повредил позвоночник: его госпитализировали в тяжелом состоянии
Известно 84-летнего украинского филолога Александра Пономарева госпитализировали в тяжелом состоянии. Он упал и повредил позвоночник.
Об инциденте, который случился с Пономаревым, сообщает заместитель директора Центра коммуникаций Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Владимир Литвиненко.
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Друзья, нужна помощь Александру Даниловичу Пономареву! Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии, поврежден позвоночник. Его лечение требует значительных средств,
– рассказал Литвиненко.
Что известно об Александре Пономареве
Он едва ли не самый известный украинский филолог современности. Член союза писателей и союза журналистов Украины. Он является сторонником приспособления имен и фамилий иностранцев к правилам фонетики украинского языка.
Александр Пономарев родился в Таганроге, ныне расположенный на территории России. Впрочем филолог уверяет, что в те времена Таганрог, как он сам его называет на украинский манер, был полностью украинским городом.
Профессор является автором нескольких десятков научных статей, монографий, словарей и учебников. За свою деятельность он также получил несколько званий и наград:
- заслуженный журналист Украины;
- премия имени Ивана Франко в области информационной деятельности;
- премия имени Бориса Гринченко;
- орден "За заслуги" ІІІ степени;
- орден святого Владимира Великого III степени.