Известно 84-летнего украинского филолога Александра Пономарева госпитализировали в тяжелом состоянии. Он упал и повредил позвоночник.

Об инциденте, который случился с Пономаревым, сообщает заместитель директора Центра коммуникаций Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Владимир Литвиненко.

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Друзья, нужна помощь Александру Даниловичу Пономареву! Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии, поврежден позвоночник. Его лечение требует значительных средств,

– рассказал Литвиненко.

Что известно об Александре Пономареве

Он едва ли не самый известный украинский филолог современности. Член союза писателей и союза журналистов Украины. Он является сторонником приспособления имен и фамилий иностранцев к правилам фонетики украинского языка.

Александр Пономарев родился в Таганроге, ныне расположенный на территории России. Впрочем филолог уверяет, что в те времена Таганрог, как он сам его называет на украинский манер, был полностью украинским городом.

Профессор является автором нескольких десятков научных статей, монографий, словарей и учебников. За свою деятельность он также получил несколько званий и наград: