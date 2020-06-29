Відомо 84-річного українського філолога Олександра Пономаріва госпіталізували у важкому стані. Він впав і пошкодив хребет.

Про інцидент, який трапився з Пономарівом, повідомляє заступник директора Центру комунікацій Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Володимир Литвиненко.

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Друзі, потрібна допомога Олександрові Даниловичу Пономареву! Зараз він перебуває у лікарні у важкому стані, пошкоджено хребет. Його лікування потребує значних коштів,

– розповів Литвиненко.

Що відомо про Олександра Пономаріва

Він чи не найвідоміший український філолог сучасності. Член спілки письменників і спілки журналістів України. Він є прихильником пристосування імен і прізвищ іноземців до правил фонетики української мови.

Олександр Пономарів народився в Таганрозі, що нині розташований на території Росії. Втім філолог запевняє, що в ті часи Таганріг, як він сам його називає на український манір, був повністю українським містом.

Професор є автором кількох десятків наукових статей, монографій, словників і підручників. За свою діяльність він також отримав кілька звань і нагород: