Багдасаров является советником директора АО "НПО Высокоточные комплексы". Об этом 24 Каналу стало известно после анализа более 16 тысяч писем из его электронной почты, сломанной хактивистами команды "Кибер Сопротивление". Подробную информацию выложили в расследовании.

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Россияне полагают, что он Багдасаров является только пропагандистом и бывшим депутатом Госдумы, а также руководителем организации "Центр изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии". На самом деле, он тот человек, через которого Москва наращивает военный потенциал.

Ответственный за оружие

В 2014 году россиянин якобы не занимал никаких официальных должностей. После его депутатства для прикрытия агентурной сети была создана некоммерческая организация "Центр изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии".

Однако уже тогда он являлся советником генерального директора ПАО "НПО "Высокоточные комплексы". Это группа компаний, подчиняющихся госкорпорации "Ростех".



Багдасаров является советником директора компании / Фото опубликовано 24 Каналом

Компания разрабатывает, производит и модернизирует военную технику. Важно, что эта структура российской оборонки причастна к созданию оперативно-тактического комплекса "Искандер-М", ЗРК "Панцирь С-1", противотанковых ракетных комплексов "Корнет" и многих других. С помощью этого оружия русские оккупанты убивают украинцев.

Багдасаров не под санкциями

Акционерное общество попало под санкции ЕС, США, Канады, но это никак не мешало многим странам скупать у кремлевских террористов продукцию. Багдасаров, судя по его переписке, прежде всего заботился о сотрудничестве с ОАЭ.



Багдасаров до сих пор работает в обороне / Фото опубликовано 24 Каналом

Кстати, в российской оборонке Багдасаров до сих пор. Он продолжает создавать агентурные связи и использовать уже существующие, вмешиваться в дела других стран и распространять терроризм. Возмущает, что россиянин до сих пор не находится под санкциями США и ЕС. Багдасаров включен только в санкционные списки Украины и Латвии. Таким образом, он продолжает свою преступную деятельность.

Внимание! Враг 10 мая подло кибератаковал сайт 24 Канала. Мы отбили атаку и оперативно определили "дыру", через которую пролезли оккупанты. Атака состоялась как раз накануне публикации нашего обширного расследования о высокопоставленном офицере ГРУ России. Публикация нашего материала была запланирована на следующей неделе, однако, учитывая все обстоятельства, считаем, что обнародовать текстовую версию важно сейчас. Фильм-расследование смотрите в эфире и на YouTube 24 Канала впоследствии.