Гамлет рассказывает, что готовит город к возвращению людей, украшая его рисунками. Своей историей он поделился с 24 каналом.

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Например, мужчина рассказал историю: у него в Харькове остался друг-волонтер, которому все оставляли ключи. Впоследствии тот обнаружил, что носит в рюкзаке 4 килограмма ключей. Тогда художник изобразил на стене рисунок "твои ключи скучают по тебе".

Харьков сильнее смерти

Гамлет вступил в ТРО. Он рассказал о своих собратьях: кто-то уничтожает врага на передовой, кто-то стоит на блокпостах и т.д. Признается, не ожидал, что в городе будет столь мощная волна волонтеров – это сила.

Харьков сильнее смерти. В Харькове сейчас больше Украины, чем во Львове, в Тернополе,

– убежден Гамлет.

Переход на украинский

Гамлет не сдерживает эмоции, когда говорит об обстрелах его города. Однако знает, что в будущем харьковчане отстроят еще лучше. Кроме того, он рассказывает о переходе на украинский.

"Я не хочу больше в своей жизни русского языка. Это не язык толстого, достоевского. Это язык оккупанта", – добавил художник.

Он отмечает, что не может топить за украинский, разговаривая на русском. Кроме того, уверен, что следует искоренять в себе все советское.

Искусство должно влиять

Гамлет рассказывает, что стрит-арт придает дополнительные достопримечательности городу, создает новые смыслы. Хотя создание работ занимает много времени, бывает до двух суток, но это того стоит. Он убежден – искусство должно влиять. К примеру, для Гамлета важно поддерживать и вдохновлять волонтеров.

Художник подытоживает, что жизнь – это не то, сколько лет ты можешь прожить, а что ты можешь за эти годы принести миру. Нужно постоянно думать, в частности, о том, как сделать мир лучше.

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