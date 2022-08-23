Гамлет розповідає, що готує місто до повернення людей, прикрашаючи його малюнками. Своєю історією він поділився із 24 каналом.

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Наприклад, чоловік розповів історію: в нього Харкові залишився друг-волонтер, якому всі залишали ключі. Згодом той виявив, що носить в рюкзаку 4 кілограми ключів. Тоді художник зобразив на стіні малюнок "твої ключі сумують за тобою".

Харків сильніший за смерть

Гамлет вступив до ТРО. Він розповів про своїх побратимів: хтось нищить ворога на передовій, хтось стоїть на блокпостах тощо. Зізнається, не очікував, що в місті буде така потужна хвиля волонтерів – це сила.

Харків сильніший за смерть. У Харкові зараз більше України, ніж у Львові, у Тернополі,

– переконаний Гамлет.

Перехід на українську

Гамлет не стримує емоції, коли говорить про обстріли його міста. Однак знає, що в майбутньому харків'яни відбудують ще краще. Крім того, він розповідає про перехід на українську

"Я не хочу більше в своєму житті російської мови. Це не мова толстого, достоєвського. Це мова окупанта", – додав художник.

Він наголошує, що не може топити за українську, розмовляючи російською. Крім того, переконаний, що слід викорінювати в собі все радянське.

Мистецтво має впливати

Гамлет розповідає, що стріт-арт надає додаткових цікавинок місту, створює нові сенси. Хоча створення робіт займає багато часу, буває до двох діб, але це того вартує. Він переконаний – мистецтво має впливати. Наприклад, для Гамлета важливо підтримувати й надихати волонтерів.

Художник підсумовує, що життя – це не те, скільки років ти можеш прожити, а що ти можеш за ці роки принести світові. Потрібно постійно думати, зокрема, про те, як зробити світ кращим.

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