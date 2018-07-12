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Известный бренд очков снял рекламу в концлагере

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Известный бренд очков снял рекламу в концлагере
Известный бренд очков снял рекламу в концлагере / Фото из открытых источников

В Хорватии австралийский производитель солнцезащитных очков Valley Eyewear снял рекламу у мемориала жертвам Холокоста.

Об этом сообщает JewishNews.

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Название рекламы новой коллекции – Black Zero.

Мировая общественность раскритиковала австралийцев и менеджерам компании пришлось изъять всю выпущенную рекламную продукцию со скандальным фото. Однако официальные извинения от руководства Valley Eyewear принесены не были.

Фото для рекламы было снято на месте существования концлагерь "Ясеновац", в котором при содействии хорватского правительства, действовавшего в годы Второй мировой войны вместе с фашистами, было уничтожено более 70 тысяч местных сербов и евреев.

Теги: Голокост История Реклама Австралия
Источник: 24 Канал
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