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Відомий бренд окулярів зняв рекламу в концтаборі

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Відомий бренд окулярів зняв зняв рекламу окулярів у концтаборі
Відомий бренд окулярів зняв зняв рекламу окулярів у концтаборі / Фото з відкритих джерел

У Хорватії австралійський виробник сонцезахисних окулярів Valley Eyewear зняв рекламу біля меморіалу жертвам Голокосту.

Про це повідомляє JewishNews.

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Назва реклами нової колекції – Black Zero.

Світова спільнота розкритикувала австралійців і менеджерам компанії довелося вилучити всю випущену рекламну продукцію зі скандальним фото. Однак офіційні вибачення від керівництва Valley Eyewear принесені не були.

Фото для реклами було знято на місці існування концтабору "Ясеновац", у якому за сприяння хорватського уряду, що діяв у роки Другої світової війни разом із фашистами, було знищено понад 70 000 місцевих сербів і євреїв.

Теги: Австралія Реклама Історія Голокост
Джерело: 24 Канал
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