Известный российский ведущий оказался подданным Великобритании

Один из главных медиарупоров кремлевской пропаганды Сергей Брилев – подданный британской королевы.

Это установили эксперты Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

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Ведущий новостей на телеканале "Россия-1" Сергей Брилев с 2001 года фигурирует в списке лиц, имеющих право голоса в Великобритании.

Согласно законам страны, право голоса имеют подданные королевы и граждане ЕС и британского содружества, которые постоянно живут в королевстве.

Жена Брилева обладает элитной недвижимостью в Лондоне. По данным лондонского реестра, в 2016 году она купила там квартиру за почти миллион долларов.