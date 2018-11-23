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      Известный российский ведущий оказался подданным Великобритании

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      Сергей Брилев
      Сергей Брилев / Фото из открытых источников

      Один из главных медиарупоров кремлевской пропаганды Сергей Брилев – подданный британской королевы.

      Это установили эксперты Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

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      Ведущий новостей на телеканале "Россия-1" Сергей Брилев с 2001 года фигурирует в списке лиц, имеющих право голоса в Великобритании.

      Согласно законам страны, право голоса имеют подданные королевы и граждане ЕС и британского содружества, которые постоянно живут в королевстве.

      Жена Брилева обладает элитной недвижимостью в Лондоне. По данным лондонского реестра, в 2016 году она купила там квартиру за почти миллион долларов.

      Теги: журналисты Новости России Великобритания
      Источник: 24 Канал
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