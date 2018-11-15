"Навальный против России": ЕСПЧ вынес окончательное решение

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный окончательно выиграл дело в Европейском суде по правам человека о незаконности задержания правоохранителями людей во время митингов.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил Алексей Навальный.

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Большая палата Европейского суда по правам человека подтвердила решение, которое уже ранее вынесла по иску Навального против России о незаконных задержаниях во время митингов в период с 2012 по 2014 годы.

Правительство России требует признать, что все происходило в рамках закона. Мы, мягко говоря, не согласны,

– написал оппозиционер.

Суд также не согласился и постановил взыскать с российских властей 50 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда, 1025 евро – за материальный ущерб, и 12653 евро судебных издержек.

Суд также определил, что против Навального возбудили 18 статью Европейской конвенции по правам человека, где прямо запрещается государствам ограничивать права граждан, которые гарантируются другими статьями документа. В данном случае речь идет о праве свободы собраний и право на личную неприкосновенность. К слову, в первом решении суда, объявленном в феврале 2018 года, об этой статье даже не вспоминали.

Напомним, 25 августа в Москве правоохранители задержали Алексея Навального у подъезда его дома, а 27 августа Тверской суд Москвы арестовал его за "забастовки избирателей", которые прошли 28 января. После отбытия 30 суток наказания Навальный вышел на свободу, но его снова задержали сразу на выходе из спецприемника.

Ко такой Алексей Навальний? Это российский оппозиционный политик и общественный активист, основатель Фонда борьбы с коррупцией, организатор и участник многих акций протеста в РФ. Особой популярностью пользуется среди российских блоггеров и медиа из-за своей общественной деятельности в сети. Также Навальный в свое время выступал с поддержкой Евромайдана и осуждал аннексию Крыма Россией.