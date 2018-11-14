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      Навальный не мог покинуть территорию РФ : комментарии политика в социальных сетях

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      Алексей Навальный
      Алексей Навальный / Фото из открытых источников

      Во вторник, 13 ноября, российский оппозиционер Алексей Навальный пытался вылететь из Москвы во французский Страсбург на объявление решения Европейского суда по правам человека по его делу.

      Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

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      Пограничники без объяснений сообщили Алексею, что покидать Россию ему запрещено.

      Оказалось, что запрет на выезд за границу действовал из-за неоплаченного штрафа по делу "Кировлеса".

      Политик отметил, что на добровольную оплату штрафов по закону РФ у должника есть пять дней после получения постановления о возбуждении исполнительного производства и добавил, что дело о взыскании 2,1 миллиона рублей было открыто 9 ноября. Оппозиционер убежден, что это было сделано задним числом, и отметил, что еще накануне соответствующего решения на сайте судебной службы Кировской области не было.

      В среду, 14 ноября, после оплаты штрафа Навальному все-таки разрешили покинуть территорию РФ. Он заявил, что будет подавать в суд на Федеральную службу судебных приставов, чтобы признать их действия незаконными, а также возместить расходы на билет и юридические услуги.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      В этот раз меня не хотели выпускать, потому что с пограничницей сфотографировался. Девушка аж вскочила. И телефон бы отняла, но между нами были стеклянная перегородка. Пришёл специальный чувак, который проследил за тем, чтобы я удалил все фотографии. На самом деле в этот раз было всё окей. Встретили и проводили как родного. Пограничница спросила: а по какой причине вас вчера не выпустили? Я честно ответил: не знаю, спросите у своего начальства. К будочкам пограничников подошел с ворохом распечатанных пресс-релизов службы судебных приставов, объявляющих, что выезд мне разрешен. А что я ещё принесу? Они незаконно мне выезд закрыли, после скандала - открыли. Никаких юридических документов нет ни на первое, ни на второе. Ничего не понадобилось. Тем не менее, на ведомство это я подаю в суд. Главное: требую признать их действия незаконными. Кроме того, есть явный ущерб: - вчера пропал мой билет, стоимостью 21 тысячу рублей. - мне вчера пришлось срочно отправить юриста в Киров, разбираться с ситуацией. Самолёт 2242, отель 2800, обратный билет, аэроэкспресс 1000. Всего: 8542 рублей. Пусть платят теперь, раз таким идиотизмом занимаются. Вопрос принципа.

      Допис, поширений Алексей Навальный (@navalny)

      Кто такой Алексей Навальный? Российский оппозиционный политик и общественный активист, основатель Фонда борьбы с коррупцией, организатор и участник многих акций протеста в РФ. Особую популярность имеет среди российских блогеров и СМИ за свою общественную деятельность. Был активным участником "болотной революции" в РФ. Выступал с поддержкой Евромайдана и осуждал аннексию Крыма Россией.

      Теги: Алексей Навальный Новости России
      Источник: 24 Канал
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