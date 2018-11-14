Навальный не мог покинуть территорию РФ : комментарии политика в социальных сетях

Во вторник, 13 ноября, российский оппозиционер Алексей Навальный пытался вылететь из Москвы во французский Страсбург на объявление решения Европейского суда по правам человека по его делу.

Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

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Пограничники без объяснений сообщили Алексею, что покидать Россию ему запрещено.

Приехал в аэропорт - лечу на оглашение решения Европейского суда по моему делу - на погранконтроле забрали паспорт «для проведения специальных проверочных мероприятий». Посадили меня за красную веревочку в компании других особо опасных. Жду. https://t.co/gpizGr0x5z — Alexey Navalny (@navalny) 13 листопада 2018 р.

Пограничники сообщают, что выезд из России мне закрыт. Есть некое письмо, что выезжать запрещено, но объяснений почему - нет. — Alexey Navalny (@navalny) 13 листопада 2018 р.

Оказалось, что запрет на выезд за границу действовал из-за неоплаченного штрафа по делу "Кировлеса".

Теперь у меня смешная ситуация. "Внезапно возникший штраф" выплачен.Но мы не знаем, к кому идти с этой квитанцией. ПОТОМУ ЧТО НИКТО НЕ СОЗНАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ОГРАНИЧИЛ МНЕ ВЫЕЗД. Выезжать запрещено, но кто принял такое решение - неизвестно. Кто может отменить - неизвестно. Прелесть — Alexey Navalny (@navalny) 13 листопада 2018 р.

Политик отметил, что на добровольную оплату штрафов по закону РФ у должника есть пять дней после получения постановления о возбуждении исполнительного производства и добавил, что дело о взыскании 2,1 миллиона рублей было открыто 9 ноября. Оппозиционер убежден, что это было сделано задним числом, и отметил, что еще накануне соответствующего решения на сайте судебной службы Кировской области не было.

В среду, 14 ноября, после оплаты штрафа Навальному все-таки разрешили покинуть территорию РФ. Он заявил, что будет подавать в суд на Федеральную службу судебных приставов, чтобы признать их действия незаконными, а также возместить расходы на билет и юридические услуги.

Кто такой Алексей Навальный? Российский оппозиционный политик и общественный активист, основатель Фонда борьбы с коррупцией, организатор и участник многих акций протеста в РФ. Особую популярность имеет среди российских блогеров и СМИ за свою общественную деятельность. Был активным участником "болотной революции" в РФ. Выступал с поддержкой Евромайдана и осуждал аннексию Крыма Россией.