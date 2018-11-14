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      Навальний не міг покинути територію РФ: коментарі політика у соціальних мережах

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      Олексій Навальний
      Олексій Навальний / Фото із відкритих джерел

      У вівторок, 13 листопада, російський опозиціонер Олексій Навальний намагався вилетіти з Москви до французького Страсбурга на оголошення рішення Європейського суду з прав людини щодо його справи.

      Про це він повідомив у своїх соціальних мережах.

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      Прикордонники без жодних пояснень повідомили Олексію, що виїжджати з Росії йому заборонено.

      Виявилось, що заборона на виїзд за кордон діяла через неоплачений штраф у справі "Кировлесу". 

      Політик зазначив, що на добровільну оплату штрафів за законом РФ у боржника є п'ять днів після отримання постанови про порушення виконавчого провадження та додав, що справу про стягнення 2,1 мільйона рублів було відкрито 9 листопада. Опозиціонер переконаний – це було зроблено заднім числом та наголосив, що ще напередодні відповідного рішення на сайті судової служби Кіровської області не було.

      У середу, 14 листопада, після оплати штрафу Навальному таки дозволили покинути територію РФ. Він заявив, що подаватиме до суду на Федеральну службу судових приставів, щоб визнати їх дії незаконними, а також відшкодувати витрати на квиток та юридичні послуги.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      В этот раз меня не хотели выпускать, потому что с пограничницей сфотографировался. Девушка аж вскочила. И телефон бы отняла, но между нами были стеклянная перегородка. Пришёл специальный чувак, который проследил за тем, чтобы я удалил все фотографии. На самом деле в этот раз было всё окей. Встретили и проводили как родного. Пограничница спросила: а по какой причине вас вчера не выпустили? Я честно ответил: не знаю, спросите у своего начальства. К будочкам пограничников подошел с ворохом распечатанных пресс-релизов службы судебных приставов, объявляющих, что выезд мне разрешен. А что я ещё принесу? Они незаконно мне выезд закрыли, после скандала - открыли. Никаких юридических документов нет ни на первое, ни на второе. Ничего не понадобилось. Тем не менее, на ведомство это я подаю в суд. Главное: требую признать их действия незаконными. Кроме того, есть явный ущерб: - вчера пропал мой билет, стоимостью 21 тысячу рублей. - мне вчера пришлось срочно отправить юриста в Киров, разбираться с ситуацией. Самолёт 2242, отель 2800, обратный билет, аэроэкспресс 1000. Всего: 8542 рублей. Пусть платят теперь, раз таким идиотизмом занимаются. Вопрос принципа.

      Допис, поширений Алексей Навальный (@navalny)

      Хто такий Олексій Навальний? Російський опозиційний політик та громадський активіст, засновник Фонду боротьби з корупцією, організатор та учасник багатьох акцій протесту в РФ. Особливу популярність має серед російських блогерів та медіа через свою громадську діяльність. Був активним учасником "болотної революції" у РФ. Виступав з підтримкою Євромайдану та засуджував анексію Криму Росією.

      Теги: Новини Росії Олексій Навальний
      Джерело: 24 Канал
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