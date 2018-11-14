Навальний не міг покинути територію РФ: коментарі політика у соціальних мережах

У вівторок, 13 листопада, російський опозиціонер Олексій Навальний намагався вилетіти з Москви до французького Страсбурга на оголошення рішення Європейського суду з прав людини щодо його справи.

Про це він повідомив у своїх соціальних мережах.

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Прикордонники без жодних пояснень повідомили Олексію, що виїжджати з Росії йому заборонено.

Приехал в аэропорт - лечу на оглашение решения Европейского суда по моему делу - на погранконтроле забрали паспорт «для проведения специальных проверочных мероприятий». Посадили меня за красную веревочку в компании других особо опасных. Жду. https://t.co/gpizGr0x5z — Alexey Navalny (@navalny) 13 листопада 2018 р.

Пограничники сообщают, что выезд из России мне закрыт. Есть некое письмо, что выезжать запрещено, но объяснений почему - нет. — Alexey Navalny (@navalny) 13 листопада 2018 р.

Виявилось, що заборона на виїзд за кордон діяла через неоплачений штраф у справі "Кировлесу".

Теперь у меня смешная ситуация. "Внезапно возникший штраф" выплачен.Но мы не знаем, к кому идти с этой квитанцией. ПОТОМУ ЧТО НИКТО НЕ СОЗНАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ОГРАНИЧИЛ МНЕ ВЫЕЗД. Выезжать запрещено, но кто принял такое решение - неизвестно. Кто может отменить - неизвестно. Прелесть — Alexey Navalny (@navalny) 13 листопада 2018 р.

Політик зазначив, що на добровільну оплату штрафів за законом РФ у боржника є п'ять днів після отримання постанови про порушення виконавчого провадження та додав, що справу про стягнення 2,1 мільйона рублів було відкрито 9 листопада. Опозиціонер переконаний – це було зроблено заднім числом та наголосив, що ще напередодні відповідного рішення на сайті судової служби Кіровської області не було.

У середу, 14 листопада, після оплати штрафу Навальному таки дозволили покинути територію РФ. Він заявив, що подаватиме до суду на Федеральну службу судових приставів, щоб визнати їх дії незаконними, а також відшкодувати витрати на квиток та юридичні послуги.

Хто такий Олексій Навальний? Російський опозиційний політик та громадський активіст, засновник Фонду боротьби з корупцією, організатор та учасник багатьох акцій протесту в РФ. Особливу популярність має серед російських блогерів та медіа через свою громадську діяльність. Був активним учасником "болотної революції" у РФ. Виступав з підтримкою Євромайдану та засуджував анексію Криму Росією.