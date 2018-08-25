В Москве задержали оппозиционера Навального
В субботу, 25 августа, в Москве правоохранители задержали российского оппозиционного политика Алексея Навального у подъезда его дома.
Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в своем Twitter сообщила, что политика доставили в отдел внутренних дел "Даниловский".
Причина задержания Навального пока неизвестна.
Источник: 24 канал
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