У Москві затримали опозиціонера Навального
У суботу, 25 серпня, у Москві правоохоронці затримали російського опозиційного політика Олексія Навального біля під'їзду його будинку.
Прес-секретар опозиціонера Кіра Ярмиш у своєму Twitter сповістила, що політика доставили у відділ внутрішніх справ "Даниловський".
Причина затримання Навального поки що невідома.
Джерело: 24 канал
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