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      "Навальний проти Росії": ЄСПЛ виніс остаточне рішення

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      Росія знову програла справу у ЄСПЛ
      Росія знову програла справу у ЄСПЛ / Фото з відкритих джерел

      Російський опозиційний політик Олексій Навальний остаточно виграв справу в Європейському суді з прав людини щодо незаконності затримання правоохоронцями людей під час мітингів.

      Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив Олексій Навальний.

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      Велика палата Європейського суду з прав людини підтвердила рішення, яке вже раніше винесла щодо позову Навального проти Росії про незаконні затримання під час мітингів у період з 2012 по 2014 роки.

      Уряд Росії вимагає визнати, що усе відбувалося в межах закону. Ми, м'яко кажучи, не погоджуємося,
      – написав опозиціонер.

      Суд також не погодився і постановив стягнути з російської влади 50 тисяч євро як компенсацію моральної шкоди, 1025 євро – за матеріальні збитки, і 12653 євро судових витрат.

      Суд також визначив, що проти Навального порушили 18 статтю Європейської конвенції з прав людини, де прямо забороняється державам обмежувати права громадян, які гарантуються іншими статтями документа. У даному випадку мова йде про право свободи зборів і право на особисту недоторканість. До слова, у першому рішенні суду, оголошеному у лютому 2018 року, про цю статтю навіть не згадували. 

      Нагадаємо, 25 серпня у Москві правоохоронці затримали Олексія Навального біля під'їзду його будинку, а 27 серпня Тверський суд Москви заарештував його через "страйки виборців", які пройшли 28 січня. Опісля відбуття 30 діб покарання Навальний вийшов на волю, але його знову затримали одразу на виході зі спецприймальника.

      Хто такий Олексій Навальний? Це російський опозиційний політик та громадський активіст, засновник Фонду боротьби з корупцією, організатор й учасник багатьох акцій протесту в РФ. Особливу популярність має серед російських блогерів та медіа через свою громадську діяльність у мережі. Також Навальний свого часу виступав з підтримкою Євромайдану та засуджував анексію Криму Росією.

      Теги: Новини Росії Мітинги в Росії Олексій Навальний Європейський суд
      Джерело: 24 Канал
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