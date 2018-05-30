Известный телеведущий вынырнул из забвения в новом образе

Журналист и телеведущий Савик Шустер, который длительное время не выходил на публику, появился в новом имидже.

Популярный некогда телеведущий теперь попробует себя в новой роли. Савик Шустер написал книгу.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор канала 3S.tv Павел Елизаров.

Он опубликовал фото Шустера, который держит свою книгу.

"У Савика в руках первый экземпляр его книги... его эмоции не передаваемые... Никогда его таким не видел. В добрый час", – написал Елизаров.

Известно, что книга Шустера называется "Свобода слова против страха и унижения. Социальный эксперимент в прямом эфире и первая карта эмоций".

Напомним, телеканал Савика Шустера 3S.tv прекратил спутниковое вещание более года назад – 1 марта 2017 года.