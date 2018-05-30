Відомий телеведучий виринув із забуття в новому образі

Журналіст та телеведучий Савік Шустер, який тривалий час не виходив на публіку, з'явився в новому іміджі.

Популярний колись телеведучий тепер спробує себе в новій ролі. Савік Шустер написав книжку.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор каналу 3S.tv Павло Єлізаров.

Він опублікував фото Шустера, який тримає свою книжку.

"У Савіка в руках перший екземпляр його книги ... його емоції не передавані... Ніколи його таким не бачив. В добрий час", – написав Єлізаров.

Відомо, що книжка Шустера називається "Свобода слова проти страху і приниження. Соціальний експеримент у прямому ефірі і перша карта емоцій України".

Нагадаємо, телеканал Савіка Шустера 3S.tv припинив супутникове мовлення понад рік тому – 1 березня 2017 року.