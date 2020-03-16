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      Известный туроператор отправил украинцев в Египет в разгар карантина

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      Туроператор Anex Tour отправил группу украинцев на отдых в Египет. Самолет с ними вылетел в Хургаду 15 марта. Однако уже 17 марта Украина закрывает авиасообщение с другими государствами, поэтому неизвестно, каким образом отдыхающие будут возвращаться домой.

      Реклама горящих туров в Египет начала появляться на фейсбук-странице туроператора в начале марта. Цены за неделю отдыха колеблются от 296 долларов для 2 взрослых до 874 долларов. Даты вылета предложены разные: последнее предложение относительно вылета в Египет запланировано на 17 марта.

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      Так, Anex Tour 15 марта отправил украинцев в Хургаду. Подтверждение этому есть на онлайн-табло аэропорта, откуда осуществлялся вылет, передает "Обозреватель".


      "Горячие предложения" туроператор так и не забрал из своей фейсбук-страницы / Скриншот с фейсбук страницы Anex Tour

      Рейс состоялся, хоть и с небольшой задержкой. Как украинцы, которые все же рискнули и приобрели путевку, будут возвращаться домой – неизвестно. Президент Зеленский в своем обращении к украинцам 14 марта призвал их вернуться из заграничных странствий до 17 марта. Далее авиасообщение Украины с другими государствами будет отменено.


      Несмотря на карантин туроператор отправил украинцев в Хургаду, как они будут возвращаться оттуда – неизвестно / Скриншот с онлайн-табло аэропорта

      Часть операторов в связи с этой ситуацией полностью отменила полеты до тех пор, пока ситуация не нормализуется и небо не откроют.

      Почему Украина отменяет авиасообщение?Из-за пандемии коронавируса Covid-19 в мире. Самая крупная вспышка инфекции сейчас зафиксирована в Италии, растет количество больных и в других странах ЕС. В Украине ситуация пока спокойная, зафиксированы лишь 3 случая заражения коронавирусом, впрочем, к сожалению, есть один смертельный случай.

      Введение карантина, закрытие границы, отмена авиасообщения – это превентивные меры, к которым прибегла Украина, чтобы избежать резкой вспышки коронавируса в государстве.

      Глава Минздрава Емец срочно обратился к украинцам из-за коронавируса
      15 марта
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Новости Украины авиация Египет
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