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      Відомий туроператор відправив українців у Єгипет у розпал карантину

      - Читать новость на русском
      Anex Tour відправив українців до Єгипту під час карантину / travelspy.com.ua

      Туроператор Anex Tour відправив групу українців на відпочинок до Єгипту. Літак із ними вилетів у Хургаду 15 березня. Однак вже 17 березня Україна закриває авіасполучення з іншими державами, тому невідомо, яким чином відпочивальники повертатимуться додому.

      Реклама гарячих турів до Єгипту почала з’являтись на фейсбук-сторінці туроператора на початку березня. Ціни за тиждень відпочинку коливаються від 296 доларів для 2 дорослих до 874 доларів. Дати вильоту запропоновані різні: остання пропозиція стосовно вильоту до Єгипту запланована на 17 березня.

      До теми 730 українців закрили в готелі Єгипту через коронавірус: що там відбувається

      Так, Anex Tour 15 березня відправив українців в Хургаду. Підтвердження цьому є на онлайн-табло аеропорту, звідки здійснювався виліт, передає "Обозреватель".


      "Гарячі пропозиції" туроператор так і не забрав зі своєї фейсбук-сторінки / Скріншот із фейсбук сторінки Anex Tour

      Рейс відбувся, хоч і з невеликою затримкою. Як українці, які все ж ризикнули і придбали путівку, повертатимуться додому – невідомо. Президент Зеленський у своєму зверненні до українців 14 березня закликав їх повернутися із закордонних мандрів до 17 березня. Далі авіасполучення України з іншими державами буде скасоване.


      Попри карантин туроператор відправив українців у Хургаду, як вони повертатимуться звідти – невідомо / Скріншот з онлайн-табло аеропорту

      Частина операторів у зв’язку з цією ситуацією повністю скасувала польоти до того часу, поки ситуація не нормалізується і небо не відкриють.

      Чому Україна скасовує авіасполучення? Через пандемію коронавірусу Covid-19 у світі. Найбільший спалах інфекції зараз зафіксований в Італії, зростає кількість хворих і в інших країнах ЄС. В Україні ситуація поки спокійна, зафіксовані лише 3 випадки зараження коронавірусом, втім, на жаль, є один смертельний випадок.

      Введення карантину, закриття кордону, скасування авіасполучення – це превентивні заходи, до яких вдалася Україна, аби уникнути різкого спалаху коронавірусу у державі.

      Глава МОЗ Ємець терміново звернувся до українців через коронавірус
      15 березня
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Новини України авіація Єгипет
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