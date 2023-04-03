Правда, без профилактической беседы не обошлось. Видео разговора и извинения обнародовали в сети, передает 24 Канал.

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Александр, извините за наш разговор и ситуацию. Я не хотел никого обидеть. Тем более военных,

– сказал мужчина.

Отдельно он извинился перед ВСУ за фразу о Бахмуте. Военный в ответ сказал, что прощает мужчину. Он пожелал его семье здоровья и призвал учить украинский язык. Напомним, конфликт будто начался именно из-за языкового вопроса.

Мужчина извинился перед ВСУ: видео

Мужчина обидел военного в Буковеле: что известно