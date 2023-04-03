Щоправда, без профілактичної бесіди не обійшлося. Відео розмови та вибачень оприлюднили в мережі, передає 24 Канал.
До теми "Їдь у свій Бахмут": у Буковелі бойового медика облаяв один із відпочивальників
Олександре, вибачте за нашу розмову та ситуацію. Я не хотів нікого образити. Тим більше військових,
– сказав чоловік.
Окремо він перепросив у ЗСУ за фразу про Бахмут. Військовий у відповідь сказав, що вибачає чоловіка. Він побажав його родині здоров'я та закликав вивчати українську мову. Нагадаємо, конфлікт нібито розпочався саме через мовне питання.
Чоловік вибачився перед ЗСУ: відео
Чоловік образив військового у Буковелі: що відомо
- На військового медика, який перебуває на реабілітації у Буковелі, напав з образами чоловік. На фразу, що військовий приїхав з Бахмута, чоловік зневажливо відповів "то їдь у свій Бахмут".
- Виявилось, що чоловіка звати Олександр Фатула – це бізнесмен з Черкас. Його дружина Юлія –блогерка.
- За словами Юлії, конфлікт почався, бо військовий зробив зауваження її чоловіку, що той розмовляв російською. У виправдання Юлія сказала, що "ми живемо у вільній країні", а військовий нібито "спеціально зробив хайп".
- Крім того, жінка назвала військового "провокатором" та додала, що той перебував на реабілітації через "психічні відхилення. Хоча психологічна реабілітація бійців – це зовсім інше.
- Інцидент викликав бурхливу реакцію мережі. Українці закликали Фатулу вибачитись перед військовими.