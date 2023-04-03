Щоправда, без профілактичної бесіди не обійшлося. Відео розмови та вибачень оприлюднили в мережі, передає 24 Канал.

До теми "‎Їдь у свій Бахмут": у Буковелі бойового медика облаяв один із відпочивальників

Олександре, вибачте за нашу розмову та ситуацію. Я не хотів нікого образити. Тим більше військових,

– сказав чоловік.

Окремо він перепросив у ЗСУ за фразу про Бахмут. Військовий у відповідь сказав, що вибачає чоловіка. Він побажав його родині здоров'я та закликав вивчати українську мову. Нагадаємо, конфлікт нібито розпочався саме через мовне питання.

Чоловік вибачився перед ЗСУ: відео

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