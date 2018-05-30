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УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
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Телеканал новостей 24 Программы Автотехнологии
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

J-deite RIDE – трансформер для дорог или парка развлечений?

Автотехнологии 7 Читати новину українською

Не секрет, что идеи для своих новейших разработок автопроизводители и простые энтузиасты часто черпают из фантастических фильмов и комиксов. Давняя мечта многих из них создать настоящего робота-трансформера, похожего на героев популярной медиафраншизи. И вот, команда японских робототехников из Brave Robotics воплотила идею в реальность.

Больше – смотрите в видео.

Теги: Автотехнологии
Источник: 24 канал
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