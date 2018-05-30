J-deite RIDE – трансформер для дорог или парка развлечений?

Не секрет, что идеи для своих новейших разработок автопроизводители и простые энтузиасты часто черпают из фантастических фильмов и комиксов. Давняя мечта многих из них создать настоящего робота-трансформера, похожего на героев популярной медиафраншизи. И вот, команда японских робототехников из Brave Robotics воплотила идею в реальность.

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