J-deite RIDE – трансформер для доріг чи парку розваг?
Не секрет, що ідеї для своїх новітніх розробок автовиробники і прості ентузіасти часто черпають з фантастичних фільмів та коміксів. Давньою мрією багатьох з них є створити справжнього робота-трансформера, подібного на героїв популярної медіафраншизи. І ось, команда японських робототехніків з Brave Robotics втілила ідею в реальність.
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Джерело: 24 канал
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