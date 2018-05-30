J-deite RIDE – трансформер для доріг чи парку розваг?

Не секрет, що ідеї для своїх новітніх розробок автовиробники і прості ентузіасти часто черпають з фантастичних фільмів та коміксів. Давньою мрією багатьох з них є створити справжнього робота-трансформера, подібного на героїв популярної медіафраншизи. І ось, команда японських робототехніків з Brave Robotics втілила ідею в реальність.

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