Об этом рассказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый в эфире 24 канала. Даже тональность российских писем выходит за рамки дипломатической практики.
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"Очевидно, что это ненормально, поэтому звучат оправдания по всем линиям сейчас в Кремле и в МИД России", – заявил экс-посол.
Что стоит учитывать Украине
По словам Чалого, сейчас настораживает желание России закрыть форматы, связанные с Минском, а также с выполнением нескольких различных политических договоренностей в течение длительного периода.
В то же время такое поведение Кремля является сигналом для Украины о том, что все попытки компромиссов и шагов навстречу российской власти ничего не поменяют. Это стоит уже сейчас принять во внимание.
Я бы назвал это демаршем. Там есть его признаки. Собственно, даже тональность писем российских выходит за рамки дипломатического вещания,
– подчеркнул дипломат.
Как отметил Чалый, в этой ситуации позитивным является то, что позиция Германии и Франции остается неизменной. Она последовательная и базируется на реальных фактах, где Россию оценивают агрессором, а не посредником в ситуации на Востоке Украины.
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Чалый прокомментировал обнародованные письма Германии и Франции: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Министерство иностранных дел России 17 ноября обнародовало дипломатическую переписку Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.
- Такой шаг в России объяснили тем, что позиция их государства и его подход к проведению встречи в нормандском формате якобы регулярно искажается.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что обнародование переписки является попыткой "добить" нормандский формат. Таким образом государство-агрессор только подрывает остатки доверия к себе.