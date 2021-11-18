Об этом рассказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый в эфире 24 канала. Даже тональность российских писем выходит за рамки дипломатической практики.

К теме МИД России опубликовал конфиденциальные письма к Лаврову из Германии и Франции

"Очевидно, что это ненормально, поэтому звучат оправдания по всем линиям сейчас в Кремле и в МИД России", – заявил экс-посол.

Что стоит учитывать Украине

По словам Чалого, сейчас настораживает желание России закрыть форматы, связанные с Минском, а также с выполнением нескольких различных политических договоренностей в течение длительного периода.

В то же время такое поведение Кремля является сигналом для Украины о том, что все попытки компромиссов и шагов навстречу российской власти ничего не поменяют. Это стоит уже сейчас принять во внимание.

Я бы назвал это демаршем. Там есть его признаки. Собственно, даже тональность писем российских выходит за рамки дипломатического вещания,

– подчеркнул дипломат.

Как отметил Чалый, в этой ситуации позитивным является то, что позиция Германии и Франции остается неизменной. Она последовательная и базируется на реальных фактах, где Россию оценивают агрессором, а не посредником в ситуации на Востоке Украины.

Справка. Россия обвинила Украину в нарушениях режима прекращения огня на Донбассе. В ответ на это Германия и Франция заявили, что слова Кремля не соответствуют действительности.

Стоит прочитать Россия "добивает" нормандский формат, – Кулеба об опубликованных письмах из Германии и Франции

Чалый прокомментировал обнародованные письма Германии и Франции: смотрите видео

Что этому предшествовало