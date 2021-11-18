Про це розповів експосол України у США Валерій Чалий в ефірі 24 каналу. Навіть тональність російських листів виходить за рамки дипломатичної практики.
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"Очевидно, що це ненормально, тому лунають виправдання по всіх лініях зараз у Кремлі та в МЗС Росії", – заявив експосол.
На що варто зважати Україні
За словами Чалого, наразі насторожує бажання Росії закрити формати, пов'язані з Мінськом, а також з виконанням кількох різних політичних домовленостей протягом тривалого періоду.
Водночас така поведінка Кремля є сигналом для України про те, що всі спроби компромісів та кроків назустріч російській владі нічого не змінять. Це варто вже зараз брати до уваги.
Я б назвав це демаршем. Там є його ознаки. Власне, навіть тональність листів російських виходить за рамки дипломатичного мовлення,
– наголосив дипломат.
Як зауважив Чалий, у цій ситуації позитивним є те, що позиція Німеччини та Франції залишається незмінною. Вона послідовна та базується на реальних фактах, де Росію оцінюють агресором, а не посередником у ситуації на Сході України.
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Чалий прокоментував оприлюднені листи Німеччини та Франції: дивіться відео
Що цьому передувало
- Міністерство закордонних справ Росії 17 листопада оприлюднило дипломатичне листування Сергія Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини Жаном-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом.
- Такий крок у Росії пояснили тим, що позиція їхньої держави та її підхід до проведення зустрічі у нормандському форматі нібито регулярно спотворюється.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що оприлюднення листування є спробою "добити" нормандський формат. У такий спосіб держава-агресор лише підриває залишки довіри до себе.