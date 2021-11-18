Про це розповів експосол України у США Валерій Чалий в ефірі 24 каналу. Навіть тональність російських листів виходить за рамки дипломатичної практики.

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"Очевидно, що це ненормально, тому лунають виправдання по всіх лініях зараз у Кремлі та в МЗС Росії", – заявив експосол.

На що варто зважати Україні

За словами Чалого, наразі насторожує бажання Росії закрити формати, пов'язані з Мінськом, а також з виконанням кількох різних політичних домовленостей протягом тривалого періоду.

Водночас така поведінка Кремля є сигналом для України про те, що всі спроби компромісів та кроків назустріч російській владі нічого не змінять. Це варто вже зараз брати до уваги.

Я б назвав це демаршем. Там є його ознаки. Власне, навіть тональність листів російських виходить за рамки дипломатичного мовлення,

– наголосив дипломат.

Як зауважив Чалий, у цій ситуації позитивним є те, що позиція Німеччини та Франції залишається незмінною. Вона послідовна та базується на реальних фактах, де Росію оцінюють агресором, а не посередником у ситуації на Сході України.

Довідка. Росія звинуватила Україну в порушеннях режиму припинення вогню на Донбасі. У відповідь на це Німеччина та Франція заявили, що слова Кремля не відповідають дійсності.

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Чалий прокоментував оприлюднені листи Німеччини та Франції: дивіться відео

Що цьому передувало